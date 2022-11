Misiliscemi al voto per la prima volta: Salvatore Tallarita è il sindaco eletto

Vince Salvatore Tallarita le prime elezioni a Misiliscemi, Comune nato nel 2021 per distaccamento da Trapani.

Salvatore Tallarita è il nuovo sindaco di Misiliscemi, comune di 8.629 abitanti del libero consorzio comunale di Trapani in Sicilia.

Il Comune, istituito nel 2021 per distaccamento da Trapani, comprende 8 frazioni.

Misiliscemi, Salvatore Tallarita è il nuovo sindaco

Tallarita ha ottenuto il 76% dei voti e ottenuto la vittoria contro l’avversario Giuseppe Peralta. Con lui, naturalmente, ha vinto anche la lista “Progetto Comune” che ha ottenuto il 74% dei voti. L’affluenza è stata del 63,59%.

Diversi i complimenti e gli auguri al nuovo sindaco, il primo di Misiliscemi. Tra coloro che hanno commentato il risultato elettorale c’è anche il candidato Peralta, che scrive: “Complimenti a Salvatore Tallarita che ha vinto la competizione elettorale a Misiliscemi. Mi auguro che sia il sindaco di tutti, non solo dei cittadini che l’hanno votato. La lista ‘Misiliscemi Insieme’ ha permesso una scelta democratica, evitando che ci fosse un candidato unico per la guida del nostro Comune”.

“Al di là del risultato personale, oggi è una giornata storica per tutta la comunità misilese che per la prima volta ha espresso una visione politica con la nuova Amministrazione che dovrà impegnarsi per risolvere i numerosi problemi del nostro territorio. Una parola per tutti coloro che hanno sposato la lista ‘Misiliscemi Insieme’: ai candidati, ai nominanti assessori, allo staff e agli elettori i miei più sentiti ringraziamenti”.

Le prime parole del nuovo sindaco di Misiliscemi

“Grazie di cuore a tutti coloro che ci sostengono, grazie ai candidati consiglieri e agli assessori designati, grazie a tutta la squadra che ha lavorato dietro le quinte. Grazie per il coraggio, l’impegno, la costanza, la lealtà, il vostro modo di vivere quotidianamente il territorio e gli ideali di Progetto Comune. Grazie di condividere il senso di comunità che ormai ci lega e che, attraverso la partecipazione attiva di tutti, porterà Misiliscemi nel futuro che meritiamo”, scrive il sindaco Salvatore Tallarita su Facebook.

“Abbiamo avuto la conferma che siamo tanti a credere che un nuovo modo di fare politica non solo è possibile, ma è anche voluto, cercato, richiesto e supportato da tantissime persone. Ora costruiamo insieme”.

