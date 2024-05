Denise Pipitone, la madre: “C’è una ragazza straordinariamente somigliante a mia figlia”

L'annuncio di Piera Maggio: "Ogni immagine che verosimilmente può essere mia figlia non la mettiamo da parte”

Una nuova timida speranza nel cuore di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, Trapani. Come spiegato dalla stessa Maggio, c’è una nuova segnalazione che mette in evidenza una ragazza “straordinariamente somigliante a Denise”.

Denise Pipitone, la madre: “Non mettiamo nulla da parte”

Nelle ultime ore torna ad emergere con forza il nome di Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, vicino Trapani. Come affermato dalla madre di Denise, Piera Maggio, c’è una nuova segnalazione pronta a riaccendere qualche speranza. “C’è una ragazza, una minore, straordinariamente somigliante a mia figlia” – annuncia Piera Maggio. Poi, ha proseguito la madre di Denise: “Quell’immagine risale a molti anni fa e stiamo cercando di individuare l’anno quando è stata scattata. Ma anche chi erano quelle persone. Non mi innamoro di un’immagine perché la ritengo assolutamente, con alta probabilità, di mia figlia ma ogni immagine che verosimilmente può essere mia figlia non la mettiamo da parte”. Una nuova segnalazione dunque arrivata alla madre della piccola Denise, bambina scomparsa nel lontano primo settembre del 2004.