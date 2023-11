Continua la “caccia” ai lavavetri molesti, altri due denunciati a Catania

Altre due denunce per accattonaggio molesto nel centro di Catania.

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina di Catania, assieme a una pattuglia della polizia locale, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e di illegalità, hanno effettuato una serie di controlli nella zona di Piazza Lincoln, in via Torino, via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio: due lavavetri “molesti” sono stati denunciati.

Nel corso di un servizio contro il fenomeno dei commercianti e dei lavavetri abusivi, lo scorso 23 ottobre il personale della Polizia di Stato aveva denunciato due uomini – intenti a infastidire gli automobilisti – per accattonaggio molesto.

Nel corso delle attività di monitoraggio, sono stati diversi gli automobilisti sanzionati, soprattutto per la presenza di veicoli parcheggiati in divieto di sosta.

Denunciati lavavetri “molesti” a Catania

Gli agenti hanno eseguito mirate attività di contrasto al fenomeno dei “lavavetri”, in particolare nell’incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio, per le ripetute condotte insistenti e moleste con gli automobilisti.

Nello specifico, due lavavetri – un 35enne ed un 25enne – sono stati denunciati per il reato di accattonaggio molesto (disciplinato dall’articolo 669 bis del codice penale), per aver importunato con continue richieste di soldi gli automobilisti fermi al semaforo. I due fermati, peraltro, non erano nuovi a tali condotte, essendo stati già denunciati qualche giorno prima dai poliziotti del commissariato. Gli agenti hanno sequestrato gli strumenti usati per svolgere l’attività abusiva.