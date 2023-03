Dalla fuga dall’Ucraina all’incidente fatale, Denys muore a 29 anni

Ecco chi è il giovane vittima del tragico incidente avvenuto nella notte nel Palermitano.

Fuggito dalla guerra in Ucraina e morto in seguito a un tragico incidente a Terrasini, in provincia di Palermo: è il triste destino di Denys Armenenko, appena 29 anni, vittima del sinistro di via Calarossa avvenuto nella notte.

L’intera comunità piange la sua scomparsa ed esprime il suo cordoglio alla moglie e al figlio della vittima.

L’incidente e la morte di Denys Armenenko

Denys e la moglie, veterinari entrambi, avevano scelto di lasciare l’Ucraina dopo l’inizio della guerra e di costruire una nuova vita in Sicilia. A Terrasini, in provincia di Palermo, la coppia aveva trovato casa e lavoro.

Purtroppo, però, la storia del 29enne è finita in tragedia. La scorsa notte, infatti, Denys è stato vittima di un tragico incidente in via Calarossa. La dinamica dei fatti rimane ancora da confermare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe schiantato contro il muretto di un parco giochi dopo aver perso il controllo della sua Hyundai (forse a causa di un malore). Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e del 118, per Denys Armenenko non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco di Terrasini, informato della tragedia, ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione e ha espresso la volontà di aiutare la famiglia del malcapitato ad affrontare la tragedia.

Immagine di repertorio