Auto contro muro a Terrasini: guidatore muore stritolato tra le lamiere

Un impatto violento, contro il muro di recinzione di un’abitazione. E’ successo ieri sera intorno alle 21 in via Calarossa a Terrasini. A perdere la vita, sul colpo, un 30enne di origine Ucraina a bordo di una Hyundai. Davvero un destino beffardo quello di Denys Armenenko, scappato un anno fa dalla guerra che opprime la sua terra per venire in Sicilia, con la famiglia, nella speranza di trovare un pò di tranquillità. Ancora incerta la causa del sinistro, nonostante le prime ipotesi facciano pensare a un malore improvviso mentre l’uomo era alla guida. Il mezzo è andato fuori strada andando a finire a velocità contro un muretto di cemento armato. L’auto è andata completamente distrutta e l’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere.

Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il giovane, con i sanitari del 118 che hanno provato, invano, a fare il possibile per rianimarlo. A causa delle gravi lesioni riportate dopo l’impatto è morto sul colpo.