Depurazione, nuovo cantiere a Palermo: servirà la periferia Ovest

L'obiettivo è quello di eliminare gli scarichi nel canale Passo di Rigano, razionalizzando la gestione delle acque reflue.

La struttura del commissario unico per la Depurazione guidata da Maurizio Giugni si avvia ad aprire un nuovo cantiere a Palermo: quello per eliminare gli scarichi nel canale Passo di Rigano, razionalizzando la gestione delle acque reflue in diverse vie nel quartiere alla periferia ovest del capoluogo. In occasione della consegna dei lavori, programmata per lunedì 9 gennaio, è previsto presso la sede della Struttura commissariale a Palermo un punto con le istituzioni del territorio per esporre le novità progettuali e i risultati attesi, anche nell’ottica della riduzione della sanzione comunitaria che colpisce l’agglomerato palermitano (ore 11 – uffici Sogesid in via Ausonia 122).

Con il subcommissario alla Depurazione Riccardo Costanza – che abbiamo intervistato sulla situazione di Catania – prevista la presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e del vicesindaco di Palermo Carolina Varchi, assieme a rappresentanti dell’Assemblea territoriale idrica, del gestore Amap e dell’operatore economico che dovrà realizzare i lavori. L’incontro è aperto alla partecipazione degli organi di informazione. Seguirà un sopralluogo nella zona in cui sorgerà il cantiere.