Diocesi di Roma, vescovo agrigentino Baldo Reina nominato vicegerente

Reina, vescovo ausiliare di Roma, è stato consacrato vescovo il 29 giugno 2022 a San Giovanni in Laterano

Papa Francesco ha nominato vicegerente della Diocesi di Roma monsignor Baldassare Reina, vescovo ausiliare di Roma. È stato consacrato vescovo il 29 giugno 2022 a San Giovanni in Laterano dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Gli è stata poi assegnata la delega per i seminari e le vocazioni.

Entra nel seminario arcivescovile nel 1981

Reina è nato il 26 novembre 1970 a San Giovanni Gemini, in provincia ed Arcidiocesi di Agrigento. È entrato nel Seminario Arcivescovile nel 1981. Nel 1995 ha conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia e nel 1998 la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Ordinato presbitero nel 1995

È stato ordinato presbitero l’8 settembre 1995. Dal 1998 al 2001 è stato Assistente Diocesano di Azione Cattolica e Vicerettore del Seminario Arcivescovile di Agrigento. Dal 2001 al 2003 è stato Parroco della Beata Maria Vergine dell’Itria di Favara. Dal 2003 al 2009 è stato Prefetto degli studi dello Studio Teologico San Gregorio Agrigentino e dal 2009 al 2013 Parroco di S. Leone ad Agrigento. Dal 2013 al 2022 è stato Rettore del Seminario Maggiore di Agrigento.

Gli auguri della chiesa agrigentina

“La chiesa agrigentina gioisce insieme alla chiesa madre di Roma per la nomina di don Baldo Reina a vicegerente. Consapevoli della grande responsabilità che il Santo Padre gli ha affidato gli assicuriamo il sostegno della nostra preghiera e della nostra amicizia”, si legge in una nota dell’arcivescovo Alessandro Damiano.