Disabile non può andare in bagno: scuola sciopera

Un ragazzo disabile di 19 anni non è riuscito ad andare in bagno mentre si trovava a scuola: studenti pronti allo sciopero

Un episodio spiacevole si è verificato venerdì scorso all’istituto alberghiero di Monserrato a Cagliari. Francesco, studente 19enne disabile, non è infatti riuscito ad andare in bagno perché mancava un collaboratore scolastico.

Il ragazzo, in sedia a rotelle, è seguito in classe dai docenti, dall’insegnante di sostegno e anche da un’educatrice. Al momento di andare in bagno, è presente un collaboratore scolastico che lo aiuta ed è praticamente insostituibile.

Ecco cos’è successo venerdì

In sua assenza, come accaduto venerdì, ecco nascere i problemi.

La madre del 19enne, giunta di corsa a scuola, ha trovato il figlio provato e nervoso: solo con il suo intervento è stato possibile accompagnare Francesco in bagno.

Studenti pronti allo sciopero

I ragazzi dell’Istituto Alberghiero, sempre al fianco del compagno disabile, si sono detti pronti a scioperare al fine di trovare una soluzione.

“Mio figlio non ce la faceva più, fisicamente e psicologicamente perchè stressato anche dalla situazione”, ha raccontato la mamma che, dopo aver chiamato i Carabinieri, si è vista raggiungere dai militari fuori dall’istituto.