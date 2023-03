Disabilità, scout siciliani caregiver per un giorno: al via a Catania “La musica nel cuore”

I giovani potranno così comprendere difficoltà, gioie e conquiste con cui i caregiver devono confrontarsi ogni giorno.

Non più diversità ma “diversa normalità”. È questo il tema al centro della due giorni “La musica nel cuore” che prenderà il via sabato prossimo nei locali del seminario arcivescovile di Catania.

Il weekend è stato organizzato da una rete di associazioni (Guardastelle, Comunicare è vita e Vita 21), dal prorettore del seminario, Don Salvatore Cubito e da alcuni capi Scout dell’Agesci nell’ambito degli Epppi, eventi promossi e finanziati ogni anno dall’Agesci Sicilia che danno la possibilità ai ragazzi dai 17 ai 20 anni di affrontare forti momenti di crescita individuale.

Disabilità, 20 giovani alla scoperta del mondo della disabilità

Durante sabato e domenica oltre 20 ragazzi scout provenienti da tutta l’Isola avranno la possibilità di immergersi nel mondo della disabilità per comprendere difficoltà, gioie e conquiste con cui i caregiver devono confrontarsi ogni giorno.

Alcune delle famiglie appartenenti alle tre associazioni che vivono ogni giorno la disabilità sulla loro pelle, affideranno agli scout quello che di più prezioso hanno al mondo: i loro figli. I ragazzi si confronteranno in particolar modo con bambini autistici, con sindrome di Down e di Angelman, con i quali avranno la possibilità di mettere in scena la promo di “Giallo” il nuovo spettacolo dell’associazione di teatro inclusivo Guardastelle.

Tra i momenti dell’evento prevista anche la partecipazione di Ketty Teriaca (famosa pianista e musico terapeuta che da poco ha pubblicato l’album “Da lontano”), che darà ai ragazzi alcuni strumenti per riuscire a comunicare con i bambini attraverso la musica, e di Paolo Franzese, digital coach partenopeo che terrà la tavola rotonda “Il potere dell’imprevisto” dedicata alle famiglie delle associazioni e aperta al pubblico. La tavola rotonda si svolgerà sabato 4 marzo alle 17.30 sempre presso i locali del seminario arcivescovile di Catania.