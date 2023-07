Domani il Forum esclusivo con il presidente della Regione, Renato Schifani

Nel confronto con il direttore Carlo Alberto Tregua e il vice direttore Raffaella Tregua, il governatore ha illustrato i piani del suo Governo, a medio e lungo termine, per il rilancio dell’Isola

PALERMO – Una riorganizzazione complessiva del sistema sanitario per rendere le cure sempre più veloci migliorandone allo stesso tempo la qualità e riducendo la mobilità passiva, una forte spinta sul settore turistico per sfruttare finalmente al massimo le potenzialità di una regione ricca di tesori, un deciso potenziamento della macchina burocratica per puntare sull’efficienza e favorire in questo modo la spesa dei fondi extraregionali disponibili in particolare sul fronte infrastrutturale. Sono questi alcuni dei temi trattati nel corso del Forum esclusivo realizzato dal Quotidiano di Sicilia con il presidente della Regione Renato Schifani.

Nel corso del confronto – che troverete domattina (sabato 21 luglio) in edicola e sul QdS.it – con il direttore Carlo Alberto Tregua e il vice direttore Raffaella Tregua, il governatore ha illustrato i piani del suo Governo, a medio e lungo termine, per il rilancio dell’Isola, con l’obiettivo di trasformarla finalmente in una locomotiva per l’economia nazionale e rilanciarne il ruolo all’interno dello scacchiere comunitario.