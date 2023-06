“Don Robot”: in Germania primo sermone generato da intelligenza artificiale

A invitare i circa 300 fedeli che gremiscono i banchi a lodare il Signore un avatar barbuto

Chissà cosa penserebbe Don Camillo vedendo che, a recitare la messa, è un avatar da un maxischermo. Prepariamoci, l’A.I (l’intelligenza artificiale), pronta a invadere nel prossimo futuro i più disparati settori del vivere sociale, viene ià impiegata in chiesa, o almeno, per adesso, nella chiesa bavarese di St. Paul a Fuerth. Ad invitare i circa 300 fedeli che gremiscono i banchi a lodare il Signore è chatbot ChatGPT, personificato da un avatar di un uomo di colore barbuto su un enorme schermo sopra l’altare.

L’avatar si presenta

“Cari amici, è un onore per me essere qui e predicarvi come prima intelligenza artificiale al convegno dei protestanti di quest’anno in Germania”, ha detto l’avatar con una faccia inespressiva e una voce monotona. Aspetto, quest’ultimo, poco incoraggiante, visto che, almeno in Italia, sono tanti sacerdoti orientati, al fine di tornare a riempire le chiese, a rendere più gioiosa l’omelia.

Le parole dell’ideatore

Il servizio di 40 minuti – che include il sermone, le preghiere e la musica – è stato creato da ChatGPT e Jonas Simmerlein, teologo e filosofo dell’Università di Vienna. “Ho ideato questo servizio, ma in realtà l’ho piuttosto accompagnato, perché direi che circa il 98% proviene dalla macchina”, ha detto lo studioso di 29 anni all’Associated Press.