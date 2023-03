Donna 49enne trovata morta in casa dal marito: è giallo

Sul corpo della donna, stando ai primi rilievi, non sarebbero stati trovati segni di violenza

Il corpo senza vita di una 49enne romana è stato trovato riverso a terra, sul pavimento della cucina della loro abitazione, dal marito 53enne.

E’ stato proprio l’uomo a chiamare i soccorsi e a spiegare che la vittima soffriva di disturbi psichiatrici.

E’ successo poco dopo la mezzanotte in un appartamento in via Greve, zona villa Bonelli.

Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo: disposta autopsia

Sul posto per i rilievi i carabinieri della VII sezione Nucleo Investigativo.

Secondo i primi accertamenti effettuati sul corpo dal medico legale, non ci sarebbero segni di violenza ma è stata comunque disposta dall’autorità giudiziaria l‘autopsia al Policlinico Umberto I.