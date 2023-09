Paura a Palermo, donna precipita dal balcone al terzo piano: si indaga

Drammatica vicenda in uno stabile di via Val di Mazara: ancora in corso gli accertamenti sull'accaduto.

Momenti di paura e preoccupazione in via Val di Mazara a Palermo, dove una donna è caduta dal balcone di uno stabile.

Ancora in corso le indagini sull’accaduto.

Donna caduta dal balcone a Palermo, si indaga

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta – per cause ancora da accertare – da un balcone situato al terzo piano di uno stabile in via Val di Mazara. Attualmente la dinamica della drammatica vicenda è al vaglio degli inquirenti: la polizia starebbe già ascoltando dei testimoni per chiarire quanto accaduto.

Sul posto, oltre agli operatori di polizia per gli accertamenti di rito, sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze per trasferire la donna in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO