Tragedia nel Catanese, donna muore in incendio scoppiato nella sua abitazione

Notte di dolore a Mascalucia, in provincia di Catania, per la morte di una donna. Ancora da comprendere le cause dell'incendio.

Tragedia nella notte tra domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio a Mascalucia, in provincia di Catania, dove una donna è morta a seguito di un incendio avvenuto all’interno della propria abitazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sarebbero divampate all’interno di una palazzina di tre piani presente in via Verdi.

L’intervento dei vigili del fuoco

La vittima sarebbe deceduta dopo aver inalato i fumi sprigionati dalle fiamme. Queste sarebbero partite dalla lavanderia. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, allertati dai vicini di casa della donna.

Sono ancora poco chiare le dinamiche di quanto accaduto e maggiori dettagli potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.