Prima il drammatico incidente, adesso la tragedia nel Ragusano

Anche la moglie di Emanuele Adamo, 72 anni, non ce l'ha fatta. Dopo il fatale incidente per l'uomo anche la moglie è deceduta

Sono passati circa 20 giorni dall’incidente mortale che si è verificato nel Ragusano, a Modica, in cui ci ha rimesso la vita Emanuele Adamo. Un anziano che aveva 72 anni. Il sinistro fatale si era verificato fra due auto.

La morte della donna

In auto con Adamo quel giorno vi era anche la moglie, di 70 anni, la quale era stata ricoverata ma in prognosi riservata. Le ferite che le aveva causato l’incidente erano di una certa gravità. È stata sottoposta anche ad un intervento chirurgico, ma oggi giunge la tragica notizia che non ce l’ha fatta e dunque è stato dichiarato il decesso della signora.