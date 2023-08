Shock nel Siracusano, donna trovata morta in appartamento: disposta autopsia

Macabro ritrovamento nelle scorse ore a Rosolini, in provincia di Siracusa. Il corpo della donna si trova adesso in obitorio.

Sono in corso accertamenti sulla morte di una donna di 40 anni avvenuta a Rosolini, in provincia di Siracusa.

La Procura del capoluogo aretuseo ha aperto un fascicolo di indagine per chiarire le cause del decesso della vittima ritrovata senza vita all’interno del suo appartamento di via Giotto.

Gli accertamenti sul corpo

In base a una prima ricostruzione dei fatti, il corpo della donna sarebbe stato recuperato ieri mattina. Sul posto si sono presentati i carabinieri, i quali si sono occupati di effettuare i primi rilievi. A seguito della scoperta del cadavere, il magistrato ha disposto l’autopsia.

Il corpo della 40enne, attualmente, si trova all’obitorio del Policlinico di Catania. Maggiori informazioni sulla vicenda potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.