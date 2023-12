Dramma a San Leone: si cerca pescatore scomparso in mare

Da ieri non si hanno più notizie di un pescatore scomparso mentre si trovava a bordo del suo peschereccio: le ricerche proseguono

Sono ore di attesa e angoscia per le sorti del pescatore scomparso ieri in mare a San Leone. L’allarme lo hanno lanciato i familiari preoccupati dal fatto che l’uomo non fosse rientrato a casa all’orario previsto. Sono così entrati in azione gli uomini della Capitaneria di porto di Porto Empedocle che hanno battuto palmo a palmo tutta la zona per rintracciare il piccolo peschereccio di cinque metri.

Proseguono le ricerche del pescatore

Le ricerche si sono fermate nella notte e sono già riprese all’alba, con due motovedette e un elicottero che sta monitorando l’area dall’alto. Nelle ricerche sono impegnati anche alcuni pescherecci agrigentini. Da Palermo è inoltre intervenuto il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, per l’ispezione dei fondali nell’area in cui solitamente il pescatore si reca.

