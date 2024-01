Dramma in montagna: precipitano e muoiono 2 escursionisti nello stesso giorno

A perdere la vita un commercialista e un architetto

E’una doppia tragedia quella che si consuma sulle montagne tra la Val Trompia e la Val Camonica, nel Bresciano. A perdere la vita due escursionisti, uno deceduto dopo essere precipitato mentre scendeva dal Cimon della Bagozza, in territorio del Comune di Lozio, l’altro caduto da un costone. Per lui, le operazioni di recupero sono avvenute quando era troppo tardi per salvarlo. Secondo una prima ricostruzione i decessi sono stati causati entrambi da una scivolata.

Una passione rivelatasi fatale

Maurizio Vergolio, commercialista di 54 anni, il primo a morire: stava discendendo dal versante bresciano della montagna sopra Lozio. Secondo i soccorritori, l’escursionista sarebbe scivolato e poi precipitato per almeno duecento metri morendo sul colpo. L’uomo, esperto di montagna, era insieme ad un compagno di escursione. La seconda vittima è Sergio Bologna, architetto di 44 anni.