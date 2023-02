Dramma in stazione: 46enne accoltellato per un cellulare e 20 euro, 3 arresti

Dramma alla stazione Termini di Roma: un uomo di 46 anni è stato rapinato ed accoltellato da tre individui di nazionalità straniera

Tragedia all’uscita della stazione Termini di Roma.

Un uomo di 46 anni, il milanese Arturo Luca Battisti, è stato accoltellato nella serata di domenica da tre individui, tra i 40 e i 18 anni, tutti stranieri e frequentatori abituali dello scalo ferroviario.

Gli aggressori sono stati tutti tratti in arresto con l’accusa di tentato omicidio, mentre la vittima dell’agguato si trova ricoverato in prognosi riservata in un’Ospedale della capitale.

La dinamica: accoltellato per rubargli il cellulare e pochi euro

L’uomo doveva prendere il treno per tornare a casa, a Milano. Si trovava in via Giolitti quando è stato avvicinato dai tre, tutti originari del Marocco, che lo hanno colpito violentemente con tre fendenti al torace per sottrargli un cellulare e venti euro.

L’autore materiale dell’accoltellamento è un 40enne con precedenti. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23:30 del 5 febbraio a poca distanza da un fast food.

Determinanti per arrivare ai malviventi si sono rivelate le telecamere di sorveglianza in zona che hanno immortalato le fasi della rapina: l’uomo ha cercato di inseguire i tre ma, in condizioni critiche, è poi crollato al suolo.