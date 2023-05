Drammatico scontro tra tre auto: muore ragazza 21enne

Ad avere la peggio la giovane al volante della Mini Cooper che, all'arrivo dei soccorsi, era già in condizioni gravissime.

Un incidente dalla dinamica impressionante causa la morte di una ragazza di 21 anni oltre al ferimento di altre due persone di cui una in maniera grave. Sono circa le 23 di ieri sera quando, lungo la via Nomentana Bis, all’altezza della rotatoria di Tor Lupara, nel comune alle porte di Roma, all’altezza di una curva avviene lo scontro tra una Mini Cooper e una Mercedes Classe C. Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una Volkswagen Golf.

Nulla da fare

Ad avere la peggio la ragazza al volante della Mini Cooper che, all’arrivo dei soccorsi, era già in condizioni gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, è morta poco dopo. La salma è stata messa a disposizione della procura di Tivoli. È la cinquantasettesima vittima da inizio anno nella zona della capitale.