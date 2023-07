Droga a Palermo, Miccichè ascoltato in Procura come testimone. Oggi tocca a Di Ferro

L'ex presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, sarebbe stato ascoltato in Procura come testimone sul caso della cocaina ceduta da Di Ferro.

L’ex presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, sarebbe stato ascoltato dalla Procura di Palermo in qualità di testimone nell’ambito dell’inchiesta sulla cocaina ceduta dallo chef Mario Di Ferro.

L’ex coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia – lo ricordiamo – non risulta indagato e sarebbe rimasto a disposizione dei pm per circa tre ore. Miccichè avrebbe ricevuto in alcune occasioni lo stupefacente per mano dello chef (noto come il “pusher dei vip”) che, attualmente, è relegato agli arresti domiciliari.

Il rapporto tra Miccichè e Di Ferro

L’ex azzurro, subito dopo l’arresto dello chef, ha spiegato di conoscere e frequentare da anni il gestore del ristorante di Villa Zito. Lo stesso sarebbe andato più volte alle feste organizzate dal professionista, senza vedere mai droga in queste occasioni.

Nel corso delle indagini, Miccichè sarebbe stato sorpreso mentre si recava nell’abitazione privata di Di Ferro e nel ristorante di Villa Zito a bordo di un’auto blu lampeggiante.

Nella giornata odierna sarà Mario Di Ferro a doversi presentare in Procura per fornire una propria versione dei fatti in occasione dell’interrogatorio di garanzia. L’inchiesta è coordinata dal procuratore capo Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido.

