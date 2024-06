ECG, a Baveno il Congresso di primavera. Gobel: “C’è la volontà di collaborare per lo sviluppo”

L'Associazione europea della logistica dei veicoli - ha visto un record di partecipazioni all'annuale Assemblea generale annuale

L’evento annuale dell’ECG, tenutosi a Baveno, in Italia, ha battuto un altro record di presenze con quasi 300 leader del settore che si sono riuniti per eleggere il nuovo consiglio e il nuovo vicepresidente.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

ECG – l’Associazione europea della logistica dei veicoli – ha visto un record di partecipazioni all’annuale Assemblea generale annuale e Congresso di primavera a Baveno, in Italia, con quasi 300 membri, partner e rappresentanti di alto livello del settore della logistica dei veicoli finiti (FVL) che si sono riuniti per celebrare un periodo di crescita sorprendente.

ECG, dettagli del congresso e l’intervento di Gobel

Il congresso di quest’anno ha confermato una notevole volontà di collaborazione in aree chiave come la rendicontazione standard delle emissioni di CO2, lo sviluppo tecnologico e l’efficienza operativa, con la partecipazione di clienti importanti come Auto1, Ford, Renault Group, Toyota Motor Europe e Volkswagen Konzernlogistik. “La volontà di collaborare in tutto il settore, su aree che garantiranno efficienza e miglioramenti per tutti, è più evidente che mai”, ha dichiarato Wolfgang Göbel, presidente di ECG. “Questo fa ben sperare per il futuro del nostro settore”.

ECG, nuovi componenti al CdA

Durante l’Assemblea generale, Bjorn Svenningsen di United European Car Carriers (UECC), che ricopriva la carica di vicepresidente di ECG dal 2018, si è dimesso e Mark Hindley di BCA Automotive è stato eletto vicepresidente entrante.

Hindley, che porta con sé una grande esperienza e un approccio lungimirante, svolgerà un ruolo fondamentale nel guidare l’organizzazione verso i suoi obiettivi strategici. Il Presidente, Wolfgang Göbel di Mosolf SE & Co. KG, ha ricevuto un nuovo mandato per altri due anni. ECG ha inoltre accolto due nuovi membri del Consiglio di amministrazione Johannes Alexander Hödlmayr di Hödlmayr International GmbH e Jørgen Lindgaard di UECC, rafforzando ulteriormente il la composizione con competenze diverse e prospettive innovative, mentre gli altri 10 membri del Consiglio sono stati rieletti.

Il nuovo team guiderà l’associazione di settore che ha visto una crescita senza precedenti, circa il 30% solo nell’ultimo anno. ECG continua ad essere in prima linea nel settore FVL, sostenendo iniziative che promuovono la cooperazione, la standardizzazione e il miglioramento dell’efficienza in un momento in cui il settore automobilistico sta vivendo un rapido cambiamento e sviluppo.

Informazioni su ECG

ECG, l’Associazione europea della logistica dei veicoli, fin dal 1997 è la voce del settore della Logistica di Veicoli Finiti in Europa. ECG rappresenta gli interessi di più di 140 aziende associate, da PMI di famiglia alle multinazionali, ed è il principale attore del settore della logistica dei veicoli europei. ECG rappresenta tutti i modi di trasporto a livello UE – stradali, ferroviari, marittimi e fluviali. I membri ECG forniscono il

trasporto, distribuzione, stoccaggio, preparazione e post-produzione dei servizi ai produttori, importatori, società di noleggio auto e agli operatori di leasing del veicolo in tutta l’Unione europea, nonché in Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Turchia e altri ancora.

I membri possiedono o operano più di 360 navi per trasporto auto, 15.100 vagoni ferroviari costruiti appositamente, 22 chiatte fluviali e più di 23.000 bisarche. Essendo anche un importante datore di lavoro, il settore della logistica di veicoli finiti svolge un ruolo importante nel contribuire al successo economico dell’Unione europea. I Membri ECG hanno un fatturato aggregato di circa € 21,3 miliardi e il loro impatto economico sulle società collegate con il settore è stimato in € 56 miliardi. Oltre 93.000 cittadini europei sono impiegati direttamente dal settore della logistica dei veicoli finiti e altri 224.000 sono indirettamente impiegati in questo settore