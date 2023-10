Eclissi solare anulare oggi 14 ottobre 2023: a che ora e dove sarà visibile

Eclissi solare di tipo anulare oggi, sabato 14 ottobre 2023. Si tratta di un evento astronomico molto particolare.

Eclissi solare di tipo anulare oggi, sabato 14 ottobre 2023. Si tratta di un evento astronomico molto particolare che si potrà vedere negli Stati Uniti, in America Centrale, in Colombia e in Brasile come si legge su astrospace.it.

Quando si verifica un’eclissi solare anulare

Un’eclissi solare anulare si verifica quando la Luna passa tra il Sole e la Terra mentre si trova nel punto più lontano dalla Terra. In questo modo appare più piccola del Sole, e non lo copre completamente. In questo modo ciò che si osserva è una sorta di ‘anello di fuoco’, nelle regioni da cui è possibile osservare la totalità di questo tipo di eclissi. Il 14 ottobre l’ombra della Luna sul Sole inizierà a osservarsi attorno alle 17:03 italiane, per poi proseguire fino a diventare anulare alle 18:10. Il massimo dell’eclissi sarà raggiunto alle 19:59, dopodiché la nostra stella tornerà gradualmente a riassumere il suo solito aspetto.

Come osservarla?

Il Sole non è mai completamente bloccato dalla Luna durante un’eclissi solare anulare. Perciò non è mai sicuro guardarlo direttamente senza una protezione adeguata. Osservare qualsiasi parte della luce solare attraverso l’obiettivo di una fotocamera, un binocolo o un telescopio senza un filtro solare speciale fissato sulla parte anteriore dell’ottica causerà immediatamente gravi lesioni agli occhi. Per osservare un’eclissi solare anulare direttamente con i propri occhi, è necessario guardare attraverso occhiali protettivi per la visione solare o un visore portatile sicuro.

Tutti coloro che non si troveranno nella zona di anularità o negli stati che potranno seguire il fenomeno dell’eclissi, anche solo parziale, potranno comunque vederlo in diretta grazie alle live della NASA oppure del The Virtual Telescope Project.