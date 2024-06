Edy Tamajo e il successo alle Europee: “Nessun segreto. Bruxelles? Sto valutando il da farsi”

Bruxelles o Palermo? Tamajo non ha dubbi: "Qualunque sia la decisione continuerò a lavorare per il bene della nostra Sicilia".

Una delle “rivelazioni” delle elezioni europee in Sicilia è stato senza dubbio Edy Tamajo, che ha collezionato ben 121mila voti. Un vero e proprio exploit di consensi, che lo ha portato a essere primo per numero di preferenze nella lista di Forza Italia – circoscrizione Isole.

Un successo celebrato già nelle ore dei primi exit poll dall’assessore, che dopo le Regionali del 2022 (dove era stato tra i più votati a Palermo) ha ricoperto il ruolo di Assessore regionale alle Attività produttive.

Il “segreto” dei 121mila voti alle europee di Tamajo

“Il segreto del mio consenso? Non esistono segreti. Anche perché non mi piacciono. Siamo una squadra di persone umili. Non ci chiudiamo nei salotti delle vie del centro delle città. Lavoriamo costantemente tra la gente con valori cardini come giustizia, legalità ed uguaglianza”: queste le parole di Tamajo sui consensi ottenuti da Forza Italia e, più in generale, dal centrodestra al Governo all’Ansa.

Un mix di umiltà, vicinanza al cittadino e lavoro di squadra, quindi, sarebbe all’origine dei risultati di Forza Italia, che si conferma uno dei partiti con il maggiore consenso elettorale in Sicilia.

Una vita per la politica

Da consigliere a Palermo ad assessore regionale, quella di Edy Tamajo – 48 anni – è stata finora una vita consacrata alla politica. Sono circa 25 anni che l’esponente di Forza Italia, partito dal “basso” e abbandonata la carriera in banca, costruisce la sua base solida di consensi. Una base che lo ha portato al ruolo di assessore di fiducia del presidente Schifani e adesso anche all’elezione a Bruxelles.

Cosa succede adesso?

Edy Tamajo, con gli oltre 100mila voti guadagnati in occasione delle elezioni europee 2024, è certo di avere un posto a Bruxelles, qualora desiderasse sedere al Parlamento europeo rinunciando al ruolo ricoperto in Sicilia. Lo farà? O lascerà il posto alla candidata successiva, Caterina Chinnici? Su questo ci sono più dubbi. All’Ansa, infatti, Tamajo risponde: “Sto valutando con Antonio Tajani e Renato Schifani quale sia il percorso più giusto da intraprendere. Sono un uomo di partito e amo follemente la mia isola. Qualunque sia la decisione continuerò a lavorare per il bene della nostra Sicilia“.

Su possibili candidature alla presidenza della Regione alle prossime Regionali, l’esponente di Forza Italia risponde in maniera netta e decisa: “Parlare di prossime candidature è fantapolitica spiccia. Lavoro quotidianamente facendo politica attiva da 24 anni. Questo il mio obiettivo”. Come prossimi traguardi lavorativi, l’assessore del Governo Schifani individua la riunione con operai e sindacati in vista della riapertura dell’ex Fiat di Termini Imerese. La riconversione del sito industriale, infatti, è uno degli obiettivi principali dell’Assessorato alle Attività produttive.

