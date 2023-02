Effetto Schlein sul Comune di Catania, M5s e Sinistra: “Ancora più uniti”

Entusiasta il fronte progressista che, dopo decenni di corse in solitaria, ha deciso di correre unito per la conquista di Palazzo degli elefanti

I diritti al centro del programma, insieme al lavoro, all’ambiente e agli ultimi. La nuova segretaria del Partito democratico potrebbe rappresentare molto per la sinistra anche nella declinazione squisitamente siciliana e catanese. Che, dopo decenni di corse in solitaria, ha deciso di correre unita per la conquista di Palazzo degli elefanti alle elezioni della fine di maggio.

La scelta di Schlein e il fronte progressista etneo

E’ un fronte progressista entusiasta, quello che saluta la scelta di Schlein. Il nuovo volto alla guida della segreteria del Pd ha numerose frecce al proprio arco, che tanto piacciono agli alleati. Dall’essere una novità rispetto al passato, innanzitutto, di essere giovane e di aver chiamato il voto delle nuove generazioni. Ma soprattutto quello di essere riuscito in un’impresa mai accaduta prima, almeno da quando esiste il Pd. “E’ la prima volta che il risultato del congresso dei circoli è stato ribaltato dai gazebo (non a Catania dove anche nei circoli la vittoria è andata a Schlein n.d.r.) – afferma Salvo Spagano, responsabile Enti locali dei democratici catanesi. Le primarie hanno decretato questo strappo con il passato, con le nomenclature, dando vita a uno strappo generazionale e a una svolta cosmopolita”.

Schlein: smacco alla “vecchia” guardia del Pd

Il primo strappo è con i “vecchi” democratici. Alcuni dei quali hanno sostenuto Bonaccini, in controtendenza rispetto al segretario regionale Anthony Barbagallo e della segreteria catanese. Giovanni Burtone, Giuseppe Berretta ed Enzo Bianco, ad esempio. Quest’ultimo, forse, è colui che più degli altri subirà il ciclone Schlein: il tante volte sindaco di Catania dovrà pensare anche a questo risvolto politico prima di sciogliere la riserva sulla sua candidatura.

Schlein: la nuova segretaria che piace agli alleati

Parola alla base, dunque. E alle priorità, comuni come non mai con quelle dei colleghi del fronte progressista. E’ quanto evidenziano due delle realtà che lo compongono. Per Graziano Bonaccorsi, capogruppo dei Cinque Stelle a Palazzo degli elefanti, Schlein è utile a tutta la coalizione. “Nel suo programma sembra sia riproposta l’agenda politica del MoVimento 5 Stelle – afferma Bonaccorsi – sul tema dell’inclusione, del lavoro, della disoccupazione. Sull’importanza di occuparsi degli ultimi nonché del reddito di cittadinanza. Oltre che sulle politiche green”. Un nome e un volto che potrebbero spingere molti giovani a occuparsi di politica e portare il baricentro del Pd più a sinistra anche se, secondo l’esponente pentastellato, gli effetti sulla campagna elettorale catanese. “A Catania non credo cambi molto – prosegue Bonaccorsi – perché abbiamo già trovato un accordo che ci vede compatti come forse mai prima. Di certo però – prosegue l’esponente politico – l’elezione di Schlein è utile per tutto il fronte progressista perché permetterà a molti di avvicinarsi al nostro progetto”.

Dunque la scelta di Schlein, per il Movimento 5 Stelle etneo, rappresenta un’opportunità, un’occasione da cogliere che potrebbe davvero portare il fronte progressista a rappresentare una reale alternativa al centrodestra. Al di là di chi sarà il candidato sindaco. “La squadra è unita – sottolinea Bonaccorsi – e forse adesso lo sarà ancora di più”.

Schlein: la soddisfazione di Sinistra italiana

Soddisfazione anche per Sinistra Italiana. Che riconosce nella scelta di Schlein la possibilità di portare il Pd più a sinistra. Come sottolinea il segretario provinciale, Pierpaolo Montalto. “Elly Schlein parla la stessa grammatica politica del fronte progressista – afferma – e guarda al nostro stesso campo in relazione ai valori. E credo che il Partito democratico a guida Schlein possa essere per noi un interlocutore più credibile. Quel che è accaduto è un atto politico – aggiunge: e io ritengo che, all’interno dei democratici, il ragionamento sia lo stesso che stiamo facendo a Catania: un grande momento di costruzione che, al di là delle figure, parta dai programmi Stiamo stringendo il cerchio: giovedì si chiuderanno i tavoli tematici e. la prossima settimana, dovremmo essere in grado di esprimere un candidato credibile”.