“Eleganzissima estate”, Drusilla Foer a Milazzo il 5 agosto e a Zafferana il 6 agosto

Continua inarrestabile il successo di Eleganzissima, il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, divenuto ormai un culto: terminato i primi di aprile il tour in 37 teatri con oltre 50 date, dopo i 3 concerti-spettacolo “Friends&Orchestra” di maggio, a breve inizierà il tour “Eleganzissima estate” che sarà ospitato in spazi prestigiosi. Lo spettacolo di Drusilla Foer toccherà anche la nostra isola, grazie ad un’intuizione di Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e di Arts Promotion di Mario Russo. Eleganzissima estate, recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, sarà al teatro al Castello di Milazzo il 5 agosto e all’Anfiteatro Comunale di Zafferana Etnea il 6 agosto . Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30 . Eleganzissima è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. La direzione artistica è di Franco Godi, presente anche sul palco per un cameo alla chitarra, management: BEST SOUND – Franco Godi, booking agent: SAVA’ Produzioni Creative – Monica Savaresi.

Un successo clamoroso e consolidato e ormai un format di culto, Eleganzissima estate va in scena in una versione rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedite, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto.

I biglietti sono già in vendita su Ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Per info e approfondimenti è possibile telefonare al 393.94.50.020 o ancora inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

Note sull’artista: Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, è da tempo un’icona di stile. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. Frequenta con successo televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web. In febbraio 2022 insieme ad Amadeus è co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. Il 3 maggio presenta con Carlo Conti la 67° edizione dei David di Donatello, il premio cinematografico italiano, in diretta su Rai 1