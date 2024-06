Elezioni amministrative in Sicilia, i comuni al voto in provincia di Messina

Quasi un quarto delle elezioni di tutta l’Isola si terrà soltanto nel territorio messinese: tutte le info utili

Si svolgeranno il prossimo 8 e 9 giugno (sabato e domenica), negli stessi giorni in cui si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo, le elezioni amministrative in Sicilia. In totale, saranno 37 i comuni al voto per eleggere nuovi consiglieri e amministrazioni comunali che resteranno in carica per cinque anni. Le operazioni si svolgeranno nelle giornate di sabato, dalle ore 14 alle 22, e di domenica, dalle 7 alle 23.

Quasi un quarto delle elezioni di tutta l’Isola si terrà soltanto in provincia di Messina, dove si voterà in ben dieci comuni tra fascia ionica e tirrenica: la prima provincia per comuni chiamati al voto. Nel caso dell’eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative, queste si terranno – come previsto dal decreto-legge 7/2024 – nelle giornate di domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23 e di lunedì 24 giugno dalle ore 7 alle 15. Ma andiamo per ordine e conosciamo tutti i comuni al voto in provincia di Messina e chi si contenderà la fascia tricolore.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Rometta, Brolo e Spadafora

Si tratta dei tre comuni al voto, inseriti in ordine decrescente, e che maggiormente pesano nella provincia messinese per numero di abitanti. Tutti e tre sono poi collocati sulla fascia tirrenica. A Rometta è corsa a due tra Nino Cirino e Melania Messina. Il primo è l’attuale vicesindaco dell’amministrazione comunale ed è stato candidato con la lista civica “Vivi Rometta”. Non una prima volta in consiglio neppure per Melania Messina, che ha fatto parte dell’Amministrazione Merlino nel ruolo di vicesindaca e oggi è sostenuta dal gruppo “Generazione Rometta 2024”.

A Brolo è sfida a due per la carica di primo cittadino tra il sindaco uscente Giuseppe Laccoto e Maria Vittoria Cipriano, che si candida con la lista “Per il Territorio” e l’intento di poter aprire un nuovo capitolo per il paese nebroideo. A Spadafora sono ben tre i candidati, tutti con una sola lista collegata: si tratta di Tania Venuto, Lillo Pistone e Pinuccio Nomefermo. Occhi puntati sui primi due sfidanti: cinque anni fa furono solo 38 i voti di differenza che separarono il candidato sindaco Pistone dalla sindaca uscente Tania Venuto.

Falcone e Oliveri

Si tratta di comuni confinanti anche questi collocati sulla fascia tirrenica messinese e che hanno visto un ammodernamento importante dei beni pubblici nel corso degli ultimi anni, grazie soprattutto all’impegno e al lavoro svolto dalle amministrazioni uscenti. Un cambiamento che non è stato compreso in consiglio comunale: dopo tre anni, si torna di nuovo al voto in seguito alla sfiducia dello scorso ottobre votata nei confronti del sindaco Nino Genovese. A sfidarsi in questo caso saranno Pasquale Bucolo con Falcone Risplende e l’ex sindaco Carmelo Paratore con la lista Viviamo Falcone. A Oliveri si sfidano il presente e il passato: il sindaco uscente Francesco Iarrera e Michele Pino, che lo aveva preceduto dal 2009 al 2019.

Longi e Forza d’Agrò

In questo caso ci spostiamo sul versante catanese per due degli ultimi comuni più “importanti” in termini di abitanti tra quelli chiamati al voto nella provincia di Messina A Longi, circa 1300 anime, Antonino Fabio (Vivere Longi) punta alla riconferma contro uno scalpitante Calogero Lazzara (Rinascita Longese). A Forza D’Agrò si rinnova il duello che ha segnato le elezioni del 2019 tra Bruno Miliadò, che vuole il secondo mandato consecutivo, e Melina Gentile. Sullo sfondo il catanese Giuseppe Manoli nel ruolo di outsider pronto a prendersi la scena.

I microcomuni di Leni, Condrò e Mandanici

Infine, sempre per numero di abitanti, passiamo ai comuni di Leni, Condrò e Mandanici. Leni è uno dei quattro comuni dell’isola di Salina dove si andrà al voto la prossima domenica per eleggere la nuova guida che sarà in carica per i prossimi 5 anni. Sarà sfida a tre tra Claudio Rugolo (Tutti insieme per Leni), Ireneo Giardinello (Siamo Leni) e Sergio Russo (Evoluzione Lenese). A Condrò gli elettori dovranno scegliere tra Giuseppe Catanese, attuale sindaco che chiede la riconferma e Nancy Grimaldi. È un trio, invece, quello che si contende la fascia a Mandanici, uno dei comuni più piccoli della Sicilia: Giuseppe Briguglio (Amiamo Mandanici), sindaco uscente che punta a ottenere il quarto mandato negli ultimi 27 anni. A sfidarlo Armando Carpo (Uniti per Mandanici) e Giulio Amati (L’Avvenire).

L’elettore dovrà recarsi alle urne portando con sé la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità. Si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale; nel caso in cui vengano espresse due preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso.