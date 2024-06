GUIDA | Elezioni amministrative 2024 in Sicilia: dove, quando e come si vota

Tutte le informazioni utili in vista delle comunali di giugno in Sicilia.

Si avvicinano le elezioni amministrative 2024 in Sicilia: sono ben 37 i Comuni al voto, con un unico capoluogo di provincia (Caltanissetta).

I cittadini sono chiamati a votare per l’elezione del sindaco e anche per il rinnovo delle Amministrazioni comunali.

Elezioni amministrative 2024, quando e dove si vota in Sicilia

Per le comunali in Sicilia si vota sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Nella giornata di sabato si voterà solo dalle 15 alle 23, domenica invece tutto il giorno dalle 7 alle 23. Le operazioni di scrutinio per le europee – che si svolgeranno nello stesso giorno – inizieranno alle ore 23 di domenica 9 giugno per l’elezione dei membri del Parlamento europeo e alle 14 per le elezioni comunali.

Le elezioni amministrative 2024 si svolgeranno negli stessi giorni delle elezioni europee e l’Election Day sarà doppio: sabato 8 e domenica 9 giugno.

In quali Comuni si vota in Sicilia alle prossime amministrative?

Sono 37 i Comuni al voto in Sicilia per le elezioni amministrative 2024. Di seguito l’elenco suddiviso per provincia:

Agrigento: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata (commissariato), Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta.

Caltanissetta: Caltanissetta, Gela, Mazzarino.

Catania: Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna e Zafferana Etnea.

Messina: Brolo, Condrò, Falcone (commissariato), Forza D’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta e Spadafora.

Palermo: Bagheria, Monreale, Bompietro, Borgetto, Corleone, Palazzo Adriano, Roccamena, Cinisi e San Mauro Castelverde.

Siracusa: Pachino.

Trapani: Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salaparuta e Salemi.

Elezioni amministrative 2024, come si vota

Per votare, il cittadino avente diritto dovrà presentarsi al seggio munito di tessera elettorale e documento di riconoscimento valido. Chiunque avesse smarrito la tessera, può richiederla all’Ufficio comunale competente anche nei giorni delle elezioni.

Queste sono le opzioni di voto:

Votare un candidato sindaco e una lista collegata;

Votare per una lista, estendendo così automaticamente la preferenza al candidato sindaco di quella lista (effetto trascinamento);

Votare solo il candidato sindaco;

Votare solo un candidato sindaco e per una lista non collegata (voto disgiunto).

In più, per il consiglio comunale, l’elettore può esprimere anche un massimo di due preferenze. Due le cose da ricordare:

Non si possono scegliere candidati al consiglio comunale di liste diverse;

In caso di due preferenze, serve che i candidati siano di genere diverso (altrimenti la seconda preferenza viene annullata).

Voto disgiunto, è ammesso?

Sì, in Sicilia è ammesso il voto disgiunto per le elezioni amministrative (LEGGE REGIONALE 15 settembre 1997, n. 35). Attenzione, però: nelle Europee non è ammesso.

Chi viene eletto?

Per i Comuni sotto i 15mila abitanti, è eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza dei voti; per i Comuni sopra i 15mila abitanti vince chi ha ottenuto il maggior numero di voti validi ma con almeno il 40% (maggioranza assoluta). In caso di ballottaggio, le date saranno domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Liste dei candidati

