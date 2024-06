Elezioni comunali a Caltanissetta, Gela e Mazzarino: ecco i candidati sindaci nel nisseno

Le operazioni di voto sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024

Negli stessi giorni in cui gli italiani andranno alle urne per il rinnovo del Parlamento Europeo, 37 comuni siciliani sono chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi. In otto centri si voterà con il sistema proporzionale mentre nei restanti 29 il sistema di attribuzione dei seggi è maggioritario. Gli elettori interessati sono 483.901. Le operazioni di voto si svolgeranno sabato 8 giugno 2024, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno 2024, dalle 7 alle 23. Nel nisseno si voterà a Caltanissetta, Gela e Mazzarino.

Le elezioni comunali a Caltanissetta

A Caltanissetta ci riprova Roberto Gambino, l’attuale sindaco del Movimento 5 Stelle che nel 2019 è riuscito a sconfiggere il centrodestra al ballottaggio. Ad appoggiarlo ci sarà anche la lista civica “Sindaco Gambino Avanti così”, e il movimento di Cateno De Luca “Sud chiama Nord”.

Nel centrodestra la coalizione Forza Italia, FdI, Lega-Udc, Democrazia Cristiana, Azzurri per Caltanissetta, Caltanissetta 2030, Noi Moderati si è compattata attorno al nome di Walter Tesauro, ma c’è da registrare la corsa a sindaco dell’ex consigliere comunale Angelo Failla appoggiato dalla lista civica “Nuova Italia Failla Sindaco”. Ignazio Riggi invece sarà il candidato di Forza del Popolo; Orgoglio Nisseno di Salvatore Licata, lista capace di prendere oltre il 7% alle elezioni del 2019, sarà della partita con la candidata sindaca Annalisa Petitto che sarà sostenuta anche dal Partito Democratico.

Elezioni comunali a Gela

A Gela non scenderà in campo il sindaco uscente Lucio Greco. In totale saranno cinque i candidati sindaco in corsa. Il centrosinistra punterà su Terenziano Di Stefano che, dopo aver ottenuto il disco verde da parte dell’Agorà, ha incassato l’appoggio anche del Pd e dei 5 Stelle. Nel centrodestra i partiti FdI, Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana Nuova hanno deciso di puntare su Grazia Cosentino che sarà sostenuta anche da Italia Viva. A scendere in campo anche Filippo Franzone che sarà il candidato sindaco di Moto Civico, mentre Miguel Donegani è in campo per i Progressisti e Rinnovatori. Le liste, Moderati, Partito Liberale Italiano, Totò Scerra Sindaco, appoggeranno la corsa a sindaco di Totò Scerra.

Caltanissetta e Gela, essendo Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere il 40% dei voti validi allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati, che si svolgerà domenica 23 giugno a partire dalle ore 7 e fino alle 23 e di lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Le elezioni comunali a Mazzarino, tre candidati a sindaco

Tre candidati alla carica di sindaco a Mazzarino. A scendere in campo Damiano Arena con la lista civica “Mazzarino Lab”, Vincenzo D’Asaro con la lista “Alleanza Mazzarino”, e Mimmo Faraci con la lista “Ripartiamo Mazzarino” .