NOMI | Elezioni amministrative 2024, i Comuni al voto e i candidati a Catania e provincia

Corsa elettorale in 4 Comuni dell'area etnea: Aci Castello, Motta Sant'Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea. Ecco i nomi in campo.

Elezioni amministrative 2024, i Comuni al voto in Sicilia

In Sicilia votano per le elezioni comunali dell’8 – 9 giugno 37 Comuni, uno solo dei quali capoluogo di provincia (cioè Caltanissetta). Ecco i Comuni al voto divisi per provincia:

Agrigento: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata (commissariato), Naro, Racalmuto e Santa Elisabetta.

Caltanissetta: Caltanissetta, Gela, Mazzarino.

Catania: Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna e Zafferana Etnea.

Messina: Brolo, Condrò, Falcone (commissariato), Forza D’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta e Spadafora.

Palermo: Bagheria, Monreale, Bompietro, Borgetto, Corleone, Palazzo Adriano, Roccamena, Cinisi e San Mauro Castelverde.

Siracusa: Pachino.

Trapani: Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salaparuta e Salemi.

Si ricorda che negli stessi giorni delle elezioni amministrative 2024 – 8 e 9 giugno – si voterà anche per le Europee.

Elezioni amministrative 2024, i candidati in provincia di Catania

Aci Castello (Catania), i candidati alle elezioni amministrative 2024

Si tratta dell’unico Comune della provincia di Catania che andrà al voto con sistema proporzionale. Il sindaco uscente è Carmelo Camillo Scandurra. Sono 3 i candidati sindaci: l’uscente Carmelo Scandurra, Filippo Maria Drago e Carmelo Scandurra. Di seguito le liste collegate:

Bonaccorso: Movimento 5 Stelle, PD.

Drago: Nuovi Insieme, Grande Acicastello, Libertà ad Aci Castello (De Luca)

Scandurra: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Vivi Acicastello, Democrazia Cristiana, Insieme per Aci Castello, Acicastello nel cuore, Il quadrifoglio.

La corsa elettorale a Motta Sant’Anastasia

Corsa elettorale a tre per il Comune di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania: i candidati sindaci alle elezioni amministrative sono: Antonino Gulisano (lista “Uniti per Motta”), Antonio Bellia (Bellia Sindaco) e Daniele Capuana (Cambiamo Motta). L’uscente Anastasio Carrà è candidato al consiglio comunale con la lista “Bellia Sindaco”.

Elezioni amministrative a Ragalna, i nomi dei candidati

L’uscente è Salvatore Chisari. A Ragalna, come a Motta e a Zafferana Etnea, si voterà con sistema maggioritario. I candidati sindaco sono: Lucia Saladdino (“Per Ragalna”) e Nino Caruso (“Alleanza per Ragalna”).

I candidati al consiglio comunale per le elezioni amministrative 2024:

“Per Ragalna“: Rosita Bruno, Carmelo Caruso, Andrea Corsaro, Roberto Di Bella, Nino Motta, Tony Signorelli, Lorena Faraci, Beatrice Longo, Salvatore Longo, Piero Mazzaglia, Arianna Pappalardo, Antonella Signorello.

“Alleanza per Ragalna“: Davide Caliò, Domenico Cariola, Biagio Di Salvo, Rita Lucia Giuffrida, Maria Luisa La Rosa, Francesca Laudani, Dario Moschetto, Enea Moschetto, Emilio Pappalardo, Emidio Pappalardo, Barbara Angela Virgillito , Maria Rita Vitaliti.

I candidati e le liste di Zafferana Etnea

L’ultimo Comune della provincia di Catania al voto per le elezioni amministrative 2024 è Zafferana Etnea e i candidati alla carica di sindaco sono due: Salvatore Russo (lista “#Progetto Polis”) e Alfio Vincenzo Russo (lista “Zafferana in Comune”). Di seguito i nomi dei candidati delle liste:

Quando e come si vota?

Si vota sabato 8 (ore 15-23) e domenica 9 giugno (7-23) sia per le elezioni europee che per le elezioni amministrative. Le operazioni di scrutinio per le europee inizieranno alle ore 23 di domenica 9 giugno per l’elezione dei membri del Parlamento europeo e alle 14 per le elezioni comunali. Per i Comuni con più di 15mila abitanti in genere si vota con il sistema proporzionale. Si possono esprimere una o due preferenze per i candidati a consigliere comunale, ma in caso siano due è importante che appartengano alla stessa lista e che siano di genere diverso. Ammesso il voto disgiunto (votare per un candidato sindaco e per i consiglieri comunali di un’altra lista).

