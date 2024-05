Caltanissetta, ecco i candidati alla poltrona di Palazzo del Carmine

Sono in cinque a correre per la carica di sindaco del capoluogo nisseno, insieme a un totale di 495 aspiranti consiglieri comunali. Sono state ufficializzate sia le liste che i programmi elettorali

CALTANISSETTA – Ufficializzati, con la chiusura dei termini per le presentazioni delle liste, i nomi degli aspiranti alla poltrona di Palazzo del Carmine.

Cinque i candidati a sindaco del Comune di Caltanissetta

Cinque i candidati a sindaco in vista delle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno sostenuti da 19 liste in totale con 456 aspiranti consiglieri comunali. Presentati anche i programmi elettorali e gli aspiranti assessori per ogni candidato.

Tra questi il sindaco uscente Roberto Gambino, 62 anni, che mira ad ottenere un secondo mandato sostenuto da tre liste ovvero Movimento 5 stelle 2050, sindaco Gambino avanti così e De Luca Sindaco di Sicilia sud chiama nord libertà a Caltanissetta. La sua squadra di assessori prevede nomi noti in città con precedenti esperienze a Palazzo del Carmine come Fiorella Falci professoressa e vicesindaco della Giunta Messana; Grazia Giammusso attuale vicesindaco della Giunta; Giovanni Magrì presidente del Consiglio Comunale in quota Movimento 5 Stelle; l’avvocato Sergio Iacona in passato consigliere comunale e Maria Noemi Passaro attualmente consigliere comunale nel partito di Cateno De Luca Sud chiama nord.

Altro aspirante alla poltrona di primo cittadino Angelo Failla, 59 anni, funzionario dell’Ispettorato Agricoltura ed ex assessore della Giunta Campisi. A sostenerlo la lista “Nuova Italia, Failla sindaco”. Tra gli assessori designati: Liliana Aiera cantante lirica e insegnate di musica; Vania Talluto consulente finanziario, Rita Cinardi giornalista, direttore responsabile di SeguoNews e corrispondente per l’Ansa; Antonella Bonifacio fisiatra e insegnate; Maurizio Salvaggio dipendente comunale, responsabile del Suap e Alfredo Fiaccabrino in passato consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio.

Forza del Popolo candida l’imprenditore Ignazio Antonio Riggi che ha individuato come possibili assessori della sua Giunta: Fabrizio Falzone commercialista, Ivo Giarratana assicuratore, Fabrizio Fama sportivo e Calogero Napoli professore.

L’avvocato penalista ed ex presidente del Consorzio Universitario Walter Tesauro, 62 anni, sarà sostenuto da sette liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega-Udc, Democrazia cristiana, Azzurri per Caltanissetta – Tesauro Sindaco, Giovanna Candura – Riprendiamo il cammino – Caltanissetta 2030, Noi Moderati. Per la sua squadra assessoriale Tesauro ha puntato sull’esperienza politica come l’avvocato Oscar Aiello, attuale consigliere comunale della Lega; l’ingegnere Calogero Adornetto, attuale consigliere di Forza Italia; Salvatore Toti Petrantoni, titolare di una scuola guida e consigliere comunale; Gianluca Bruzzaniti, attuale consigliere comunale e imprenditore; l’ex consigliere comunale Guido Del Popolo; l’ex sindaco di Mussomeli Calogero Valenza. Tra gli altri nomi anche quello di Giovanna Candura ex assessore regionale della giunta Cuffaro che sarà il suo vicesindaco, il deputato Saverio Romano e l’ex sindaco di Gela Angelo Fasulo.

Unica quota rosa alla guida della città, l’avvocato e consigliere comunale Annalisa Maria Petitto, 46 anni, che conta l’appoggio di ben sette liste: CL Tutta la Vita Petitto Sindaco, Orgoglio Nisseno, Caltanissetta Futura e Democratica, Insieme Petitto Sindaco, Fare centro con Totò Licata Petitto Sindaco, Ora Petitto Sindaco, Avanti Caltanissetta Petitto Sindaco. Nella sua squadra troviamo l’avvocato Salvatore Licata già consigliere comunale; Felice Dierna già vice sindaco della Giunta Ruvolo, Leyla Montagnino che ha svolto la carica di presidente del Consiglio Comunale; Vincenzo Cancelleri tra i fondatori dei grillini nisseni; Carmelo Milazzo ex assessore allo sport nella giunta Messana; l’avvocato Alberto Calafato.