Europee, il PD continua a sperare nel secondo seggio. Bartolo: “Presto capiremo i margini”

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero qualche centinaia i voti in questo momento in ballo nei conteggi finali per le Isole

Sottotraccia, il Partito Democratico (PD) siciliano continua a sperare nel secondo seggio in Europa nella circoscrizione delle Isole. Come scrive Pietro Bartolo sui suoi profili ufficiali, “Il secondo seggio non è scattato per una manciata millesimale dei resti”.

Successivamente, ha spiegato ancora il politico: “Il Pd sta ricontrollando tutti i dati e capiremo se ci sono margini per tornare in Parlamento a Bruxelles” – un chiaro segnale di speranza, o quantomeno un monitoraggio della situazione, pronta ad accogliere diverse novità dopo i risultati delle elezioni europee dello scorso 8 e 9 giugno.

Europee, PD spera nel secondo seggio nella circoscrizione Isole

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero qualche centinaia i voti in questo momento in ballo nei conteggi per i Dem nelle Isole. Queste, sono dunque ore di speranza per il Partito Democratico con Pietro Bartolo che non ha nascosto la sua attesa per l’apertura al secondo seggio per le Isole.