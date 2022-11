Elezioni Midterm USA, l’onda repubblicana non c’è. Biden regge, ma il Senato è in bilico

Prosegue lo spoglio al termine delle elezioni Midterm negli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden regge l'urto, situazione incerta al Senato.

Ancora tutto da definire al termine delle tradizionali elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Secondo l’emittente statunitense Cnn, il controllo del Congresso USA è attualmente incerto e “la battaglia è ancora nell’aria”.

Da sciogliere, infatti, la contesta legata al Senato in Arizona (ancora 400mila voti da conteggiare nella contea di Maricopa) e Nevada, mentre per la Georgia si profila l’ipotesi ballottaggio.

Senato USA, testa a testa Repubblica-Democratici

Al momento i Repubblicani detengono 49 seggi al Senato, mentre i Democratici ne hanno 48. Al momento il partito del presidente statunitense Joe Biden ha acquisito l’unico vantaggio con la vittoria di John Fetterman in Pennsylvania, ma sono necessari altri due seggi per garantirsi il controllo.

Situazione incerta anche per la Camera dei Rappresentanti. Si contano ancora i voti in California, Oregon, Nevada e Arizona e per avere un risultato definitivo potrebbero volerci giorni.

“Con i suoi voti, il popolo americano ha parlato e dimostrato ancora una volta che la democrazia è ciò che siamo”, lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden commentando i risultati delle elezioni di Midterm.