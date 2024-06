LIVE | Elezioni anticipate in Francia dopo il trionfo di Le Pen alle europee: i risultati in diretta

Un momento di svolta per la Francia dopo i risultati delle Europee: segui gli aggiornamenti in diretta.

In Francia è tempo di elezioni anticipate: i cittadini tornano alle urne per il rinnovo del Parlamento francese, dopo l’annuncio a sorpresa del presidente Macron. Una decisione – quella di restituire il voto alla popolazione ben prima della data prevista – seguita all’exploit di Marine Le Pen e del suo partito di estrema destra Rassemblement National.

Segui in diretta i risultati e gli aggiornamenti sulle elezioni anticipate in Francia. I cittadini hanno espresso il proprio voto domenica 30 giugno, dalle 8 alle 20.

Elezioni anticipate in Francia, i risultati in diretta

Elezioni anticipate in Francia, perché si vota?

“Ho deciso di restituirvi la scelta del futuro Parlamento attraverso il voto”, ha dichiarato Emmanuel Macron dopo il risultato delle elezioni europee, che ha portato al trionfo le ultradestre non solo in Francia ma anche in altri Paesi come Germania e Austria.

La Francia torna al voto per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Il Parlamento ha 77 seggi e gli elettori sono chiamati a scegliere un candidato della propria circoscrizione. Vince automaticamente chi riesce a ottenere più del 50% dei voti (su almeno il 25% dei cittadini registrati). Se nessun candidato ha la maggioranza assoluta per ottenere il seggio di un distretto, si va al ballottaggio (previsto, nel caso delle elezioni anticipate francesi, per il 7 luglio): possono accedere tutti i candidati con almeno il 12,5% dei voti e in questo caso ottiene il seggio il più votato.

Gli scenari possibili

Il mondo intero seguirà le elezioni anticipate in Francia in diretta con la massima attenzione. Il Paese che verrà fuori da questa sessione di voto, infatti, sarà trasformato e – con ogni probabilità – assai instabile sul fronte politico. I sondaggi danno in testa la destra di Le Pen e lo scenario più probabile è quella di una “cohabitation“, cioè una convivenza politica tra una maggioranza di Governo di ultraconservatori e di un presidente di partito opposto. Una eventuale vittoria con maggioranza assoluta per l’ultradestra potrebbe portare anche alla nomina di un nuovo primo ministro, che per molti potrebbe essere Jordan Bardella.

Ci sono poi altre possibilità sui potenziali risultati delle elezioni in Francia. Una è l’avanzata inaspettata delle sinistre, riunite nel Nuovo Fronte Popolare dopo l’annuncio di nuove elezioni indette da Macron. Novità che, senza dubbio, porterebbe a stravolgimenti in tema di mercati ma anche di rapporti con l’Ue. Assai improbabile, ma pur sempre possibile, il mantenimento dello status quo in caso di una “rimonta” del presidente Macron e del suo partito.

I temi del dibattito

Il risultato deludente di Macron alle elezioni europee e le conseguenti elezioni anticipate in Francia sono il frutto di un percorso di crisi iniziato ormai da svariati mesi. Proprio i temi che hanno determinato, almeno in parte, l’attuale scenario politico francese, saranno al centro del dibattito elettorale. Si tratta di:

Economia e soluzioni al debito pubblico francese;

e soluzioni al debito pubblico francese; Guerra in Ucraina (non è un segreto che l’interventismo di Macron sia stato osteggiato dalla popolazione);

(non è un segreto che l’interventismo di Macron sia stato osteggiato dalla popolazione); Riforme , soprattutto nel campo del lavoro e delle pensioni;

, soprattutto nel campo del lavoro e delle pensioni; Rapporti con l’Ue: un approccio euroscettico appartiene a molte forze politiche lontane da Macron in Francia e, di certo, il rapporto dell’Ue con il Paese cambierà profondamente dopo queste elezioni.

