Elly Schlein conquista anche la Sicilia: vittoria netta col 57,3%, il voto in ogni provincia

La neo segretaria ottiene un successo schiacciante nell'Isola, trionfando in sei federazioni provinciali su nove. Hanno votato oltre 55mila siciliani

Se la vittoria di Elly Schlein su Stefano Bonaccini può essere definita netta con il 53,8% contro il 46,2%, in Sicilia il successo della neo segretaria è ancora più ampio: 57,3 per cento contro 42,7 per cento.

Elly Schlein ha vinto nelle federazioni provinciali di Siracusa, Palermo, Enna, Catania, Caltanissetta, Trapani. Mentre Bonaccini è riuscito a prevalere ad Agrigento, Ragusa, Messina. A votare nell’Isola sono state oltre 55 mila persone.

Primarie Pd in Sicilia, il voto in ogni provincia

Ragusa: Bonaccini 2687, Schlein: 1356; Trapani: Bonaccini 1650; Schlein 2167: Palermo: 10145 votanti: Boanccini 3658; Schlein 6487; Caltanissetta: Bonaccini 1963; Schlein 2945. Siracusa: Bonaccini 2172; Schlein 2786. Catania: 9352 votanti; Schlein 6299, Bonaccini 3027. Messina: Bonaccini, 3062; Schlein 2809. Agrigento (mancano alcune sezioni): Bonaccini 2801, Schlein 2493. Enna: Bonaccini, 2385, Schlein 4102.

La vittoria di Elly Schlein rompe gli schemi anche in Sicilia che ora sarà pienamente coinvolta nel processo di trasformazione del partito. “Lavoreremo per l’unità – è stato il primo pensiero della neo segretaria in un Pd che nel recente passato ha manifestato tante spaccature -., il mio impegno è di essere la segretaria di tutte e di tutti, per tornare a vincere. Ce l’abbiamo fatta, insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione, anche questa volta non ci hanno visto arrivare. Il popolo democratico è vivo e è pronto a rialzarsi, con un mandato chiaro a cambiare”