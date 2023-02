Botto di voti per Elly Schlein in Sicilia, Barbagallo: “A Catania e Palermo picchi del 70%”

Il commento del segretario regionale del PD in Sicilia sulla vittoria di Elly Schlein: "Simpatizzanti e militanti hanno polso situazione".

“Il percorso di rigenerazione e di ringiovanimento già avviato in Sicilia proseguirà certamente, in modo ancora più evidente, dopo la decisa vittoria di Elly Schlein, nuova segretaria nazionale del Partito Democratico”. Lo ha detto il segretario regionale del Partito Democratico in Sicilia, Anthony Barbagallo, commentando l’esito delle primarie di ieri con la vittoria di Elly Schlein.

Vittoria Schlein, Barbagallo: “Esito su cui riflettere”

“Ieri è stata una grande festa, oltre un milione di persone sono andate ai gazebo per esprimere la propria preferenza. E in Sicilia oltre 55mila persone sono andate a votare, con un trend percentuale che ha confermato quello nazionale con picchi vicini al 70% nelle città metropolitane di Catania e Palermo“.

“Un dato su cui dobbiamo continuare a riflettere – aggiunge – è certamente l’esito delle primarie che hanno completamente cambiato quello delle consultazioni riservate agli iscritti”.

“Evidentemente simpatizzanti e militanti hanno il polso della situazione che, al contrario, all’interno del Partito in tanti non hanno raccolto. Da qui il voto di ieri che ha visto prevalere Elly Schlein alla quale rivolgo un sincero e forte in bocca al lupo, perché il lavoro da fare è enorme”, conclude Barbagallo.