Elon Musk ancora su banco testimoni per tweet su Tesla nel 2018

Il fondatore di Tesla Elon Musk dovrebbe tornare lunedì sul banco dei testimoni per una class action intentata dagli investitori della casa automobilistica, che accusano il Ceo di aver perso denaro, a seguito dei suoi tweet che annunciavano di rendere Tesla nuovamente privata.

L’azione giudiziaria presentata presso il tribunale federale di San Francisco vuole dimostrare che Musk, nei suoi tweet, ha mentito sul fatto di aver già ottenuto i finanziamenti per rendere Tesla privata. Le azioni di Tesla avevano chiuso in rialzo dell’11% il giorno in cui Musk aveva ventilato la privatizzazione, ma poi i guadagni sono sfumati e le azioni sono scese ulteriormente quando si è scoperto che l’annuncio non si sarebbe avverato. Nella testimonianza di venerdì Musk aveva sottolineato i limiti della comunicazione su Twitter, che imponeva un limite di caratteri e non consentiva di spiegare maggiori dettagli sulla sua idea. In realtà il Ceo dopo l’annuncio ha liquidato delle posizioni per ottenere guadagni immediati; mentre gli altri investitori hanno comprato azioni in perdita.