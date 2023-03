Emergency, da domani anche a Catania le cene per sostenere gli ospedali

Per tutto marzo, le serate culinarie occasione per bere e mangiare bene in compagnia, ma anche per conoscere da vicino la storia di Emergency.

Per tutto il mese di marzo in tantissime città d’Italia, i Gruppi Territoriali di Volontariato di Emergency organizzano serate culinarie che saranno non solo l’occasione per bere e mangiare bene in compagnia, ma anche per conoscere da vicino la storia di Emergency e il lavoro nei nostri progetti nel mondo.

“Cure gratis”, per Emergency, significa anche “pasti gratis”: “cura” infatti non è solo l’intervento chirurgico o la visita medica, è anche offrire pasti caldi, una cosa per nulla scontata in molti dei Paesi in cui lavoriamo. Ai nostri pazienti, per assicurarci che una corretta dieta diventi parte del percorso di guarigione; ai loro familiari che li hanno accompagnati in quello che spesso è un viaggio lungo ed estenuante verso il nostro ospedale. Nelle mense dei nostri progetti garantiamo oltre 100.000 pasti al mese.

Partecipa anche tu alle #100cene e sostieni il nostro lavoro: una cena, un pranzo, un aperitivo tra amici può diventare qualcosa di più! Appuntanento domani, 2 marzo, alla Putia dell’Ostello.