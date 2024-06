Emirates, 5mila posti da assistenti di volo a 2.500 euro al mese: ammessi pure principianti

Emirates è pronta ad assumere 5mila nuovi assistenti di volo. La compagnia aerea effettua il reclutamento in vista della sua nuova flotta.

Emirates è pronta ad assumere 5mila nuovi assistenti di volo. La compagnia aerea effettua il reclutamento del personale in vista della sua nuova flotta di Airbus A350. Parliamo di una campagna a livello globale. Sono coinvolti in primis i giovani considerando che non sono necessarie grandi esperienze per candidarsi. Infatti sono accetti pure principianti nel settore dell’ospitalità oppure del servizio alla clientela. Possono partecipare laureati, diplomati e professionisti di tutto il mondo per aumentare del 25% il personale facente parte degli equipaggi di cabina.

Assistenti di volo: paga, ferie e Open Day

Samantha James, vice president of cabin crew, al Corriere della Sera ha annunciato che lo stipendio è di 2500 euro netti al mese più benefit quali biglietti scontati per famiglia e amici, assicurazione medica completa e trasporto da e per il lavoro nonché alloggi condivisi coi colleghi. Previsti pure 30 giorni di ferie all’anno. Ribadito che possono partecipare principianti ed esperti. Sono in programma per i nuovi assunti 7 settimane e mezzo di formazione.

Il reclutamento avverrà nelle giornate di Open Day. In Italia sono previsti per il 24 giugno a Milano e per il 26 giugno a Bari alle 9:00. Non bisogna presentare alcuna domanda prima di partecipare agli eventi. Si dovrà essere vestiti consoni ed è necessaria una copia dei documenti per eventuali successivi colloqui.

Emirates, requisiti fisici e culturali necessari

Sono necessarie alcune caratteristiche fisiche fondamentali per gli assistenti di volo. Richiesta un’altezza di almeno 160 cm e non superiore ai 212 cm. Bisogna avere almeno 21 anni e tatuaggi non visibili mentre si indossa l’uniforme.

Necessaria un’ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato e inoltre si ritiene un titolo preferenziale la conoscenza di altre lingue. Infine è fondamentale un’istruzione di scuola superiore nonché almeno un anno di esperienza nel settore dell’ospitalità.