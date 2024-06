Quanto guadagna un dipendente di Poste Italiane? Stipendi e benefit

Dai portalettere ai consulenti finanzieri: ecco gli stipendi medi dei dipendenti del gruppo Poste.

Quanto guadagna un dipendente di Poste Italiane? Di sicuro la società per azioni che si occupa di garantire il servizio postale in Italia offre stipendi competitivi e importanti benefit ai suoi impiegati.

Ecco gli stipendi medi e le opportunità di carriera.

Quanto guadagna un dipendente di Poste Italiane? Gli stipendi

Lo stipendio di un dipendente di Poste Italiane varia in base alla qualifica, al CCNL applicato, al livello e all’anzianità. Di seguito gli stipendi medi dichiarati da alcuni lavoratori nella pagina Indeed di Poste Italiane per qualifica:

Direttore : €44.915 all’anno;

: €44.915 all’anno; Consulente : 1.328 al mese;

: 1.328 al mese; Senior Consultant : €58.376 all’anno;

: €58.376 all’anno; Consulente finanziario : €26.984 all’anno;

: €26.984 all’anno; Postino/a – Portalettere di Poste Italiane: €1.354 al mese;

di Poste Italiane: €1.354 al mese; Impiegato amministrativo : €22.542 all’anno;

: €22.542 all’anno; Impiegato: €32.101 all’anno.

Naturalmente questo è quanto guadagna in media un dipendente di Poste Italiane sulla base delle segnalazioni dei diretti interessati. Gli importi possono subire delle modifiche. I dipendenti di Poste Italiane hanno diritto in genere anche alla tredicesima (a dicembre) e alla quattordicesima (di solito corrisposta con la mensilità di marzo).

Benefit

Oltre agli stipendi, c’è di più: i dipendenti di Poste Italiane, infatti, sono protagonisti di una massiccia campagna di welfare della società, che prevede una serie di benefit e agevolazioni a tutela del personale. Ecco alcuni esempi di azioni intraprese dalla società o dei:

Buoni pasto ;

; Sostegno alla genitorialità attiva (con trattamenti economici di favore per chi usufruisce del congedo di maternità e di paternità o del congedo parentale);

(con trattamenti economici di favore per chi usufruisce del congedo di maternità e di paternità o del congedo parentale); Spazi di ascolto ;

; Percorsi di orientamento scolastico e professionale per i figli dei dipendenti e giovani studenti;

per i figli dei dipendenti e giovani studenti; Poste Centro Medico per la salute dei dipendenti;

per la salute dei dipendenti; Possibilità di Lavoro Agile (secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento);

(secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento); Premio di Risultato, che – su richiesta del dipendente – può essere convertito (anche solo parzialmente) in “beni e servizi di welfare caratterizzati da specifiche finalità sociali, educative, ricreative e assistenziali”.

Opportunità di carriera

Poste Italiane offre stipendi competitivi rispetto alla media nazionale e possibilità di carriera, anche a tempo indeterminato. Con il tempo è possibile passare da tirocinante/stagista/apprendista a figura Junior e infine Senior. Si ricorda anche che Poste Italiane offre opportunità di formazione a 360 gradi ai suoi dipendenti per accompagnarli nella crescita personale e professionale.

Come diventare dipendente di Poste Italiane

Gli interessati a lavorare con Poste Italiane possono visualizzare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura, collegandosi alla pagina dedicata alla ricerca del personale sul sito internet del Gruppo Poste Italiane. È necessario selezionare l’offerta di lavoro di proprio interesse e cliccare su “Invia candidatura ora”. Sempre nella stessa sezione del sito ufficiale è possibile accedere a opportunità di Tirocinio e stage con la società.

