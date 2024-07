Emissione speciale luglio 2024 per suppenti brevi: quando arriva lo stipendio

L’emissione speciale di luglio 2024 per i supplenti brevi della scuola dovrebbe essere prevista per giovedì 18

In arrivo l’emissione speciale di luglio 2024 per i supplenti brevi che come ogni mese consente il pagamento dello stipendio di molti precari della scuola. Ma quando arriva lo stipendio considerando che l’emissione speciale della retribuzione e l’esigibilità dello stesso non sono coincidenti? L’emissione speciale ogni mese si riferisce al rateo contrattuale autorizzato entro una specifica data e poi pagato per i soli docenti assunti con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuari. Gli insegnanti con contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto ricevono lo stipendio regolarmente ogni mese (solitamente il 23) al pari dei loro colleghi di ruolo con contratto a tempo indeterminato con il cedolino NoiPa.

L’emissione speciale di luglio 2024 per i supplenti brevi della scuola dovrebbe essere prevista per giovedì 18 come accade quasi sempre ogni mese. Il cedolino stipendiale per il personale con supplenza annuale o a tempo indeterminato dovrebbe essere online, invece, a partire dalla metà di luglio. L’emissione speciale del 18 luglio dovrebbe riguardare solo le rate di stipendio autorizzate entro le ore 14.00 del giorno stesso e quindi, se non vengono rispettate le tempistiche, molti docenti precari potrebbero dover aspettare oltre luglio per vedersi corrispondere lo stipendio. Questo, infatti, è uno dei motivi dei ritardi nei pagamenti degli stipendi dei precari della scuola con un contratto di supplenza assegnata da graduatorie di istituto. I supplenti con contratto al 31 agosto, invece, possono controllare il cedolino NoiPa una volta online e attendere il pagamento dello stipendio che arriverà il giorno martedì 23 luglio come avviene per i colleghi di ruolo. I supplenti con contratto annuale, però, dovranno attendere dai 12 ai 15 mesi per avere il Tfr alla scadenza del contratto. Se l’emissione speciale è prevista per il giorno 18 luglio, tuttavia, il pagamento dello stipendio dei supplenti brevi non avverrà nell’immediato ma dopo una decina di giorni e, guardando a quello che sempre accade, possiamo immaginare che avvenga lunedì 29 luglio o al massimo potrà essere anticipato a venerdì 26.

Come verificare lo stato del pagamento

I supplenti che sono in attesa dell’emissione speciale di luglio per il pagamento dello stipendio potranno controllare in autonomia se e quante rate sono state autorizzate direttamente nell’area riservata di NoiPa. Vediamo come. Per controllare se lo stipendio è in pagamento con l’emissione speciale di luglio i supplenti brevi devono accedere all’area riservata di NoiPa con le credenziali Spid, Cie e Cns. Una volta effettuato l’accesso all’area riservata per vedere se è presente l’emissione speciale di luglio i supplenti brevi o saltuari della scuola devono:

-* cliccare su “Servizi”;

ancora cliccare su “Servizi stipendiali”;

andare alla voce “Consultazione pagamenti” con le emissioni.

Selezionando l’anno 2024 gli insegnanti dovrebbero poter visionare la dicitura “Emissione speciale supplenti brevi” con il mese di competenza e quello di emissione che differiscono, oltre all’importo e allo stato che dovrà portare la dicitura “Autorizzato pagamento” che compare successivamente a “Elaborato”. Quando arriva il pagamento lo stato passa a “Liquidato” con la relativa data di esigibilità.

