Emma a Sanremo con “Apnea”: vita privata, carriera e gossip

Ecco tutto ciò che c'è da sapere e i dettagli sulla cantante salentina, concorrente nella 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Ecco tutto ciò che c’è di sapere su Emma: età, carriera e vita privata. Per conoscere tutti i dettagli su Sanremo 2024, invece, rimandiamo a un articolo con tutti gli aggiornamenti e le classifiche.

Chi è Emma: età e vita privata

Il vero nome di Emma è Emmanuela Marrone ed è una cantante nota principalmente per la sua partecipazione alla nona edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi.

Dove e quando è nata

Emma è nata a Firenze il 25 maggio 1984. Ha, infatti, vissuto la sua prima infanzia a Sesto Fiorentino, per poi trasferirsi con la famiglia ad Aradeo, in provincia di Lecce, paese d’origine dei genitori.

La famiglia

I genitori di Emma hanno entrambi origini pugliesi, precisamente di Lecce: la madre, Maria Marchese, e il padre, Rosario Marrone, morto nel settembre 2022. Quest’ultimo ha trasmetto alla figlia l’amore per la musica, accompagnandola nel suo percorso fin dai nove anni di età.

Gli amori e i gossip: gli ex fidanzati

Emma è, dall’inizio della sua carriera, stata al centro di diversi gossip. Legata a Stefano De Martino (conosciuto nella scuola di Amici) fin dal 2009, interrompe la relazione nel 2012 per aver subito un tradimento, con la showgirl argentina Belen Rodiguez. L’anno successivo intraprende una relazione con Marco Bocci e nel 2015 con Fabio Borriello. Attualmente, la cantante sembra essere single.

L’esordio e l’inizio della carriera

Ha esordito nel mondo della musica nel 2003, partecipando e vincendo, insieme a Laura Pisu e Colomba Pane, il talent show Superstar Tour. Ma, il vero e proprio momento di svolta per Emma è stata la partecipazione alla nona edizione di Amici, nel 2009. Durante l’esperienza ha, infatti, inciso alcuni brani e firmato un contratto discografico con Universal Music Group.

La carriera di Emma

Da Amici alla vittoria a Sanremo con “Non è l’inferno”

Dopo l’esperienza ad Amici, in cui è risultata vincitrice, Emma partecipa per la prima volta a Sanremo nel 2011 in accoppiata con i Modà con il brano “Arriverà”, classificandosi al secondo posto.

La collaborazione con Checco Silvestre (frontman dei Modà) non finisce qui: nel 2012 scrive per lei il brano “Non è l’inferno“, con il quale l’artista si presenterà per la seconda volta al Festival di Sanremo. Il brano, con le musiche composte da Luca Sala ed Enrico Palmosi, ha portato Emma alla vittoria della kermesse.

La partecipazione all’Eurovision Song Contest

Il fenomeno Emma diventa inarrestabile e, nel 2014, la cantante viene scelta per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2014, tenutosi a Copenaghen. Il brano presentato, “La mia città” è stato scritto dalla cantante stessa e si è aggiudicato 33 punti nella votazione finale, posizionandosi al 21º posto della classifica della competizione musicale.

Quante volte ha partecipato Emma a Sanremo

Emma ha partecipato a Sanremo tra i Big 4 volte: nel 2011, in coppia con i Modà con “Arriverà” classificandosi al secondo posto; nel 2012, con il brano “Non è l’inferno“, dove è stata vincitrice; nel 2022, classificandosi sesta con “Ogni volta è così“. La quarta volta è la corrente, quella del 2024, in cui si presenta con “Apnea“.

Emma a Sanremo 2024 con “Apnea”: testo e significato

Ci incontriamo qui nei corridoi

Di un albergo

E mi chiedo

Se alla fine siamo ancora noi

O è diverso

Io non credo

Trovale tu le parole

Nelle onde del televisore

O del mare

Io

Se avessi un telecomando

Non ti cambierei mai

Io non so dove sto andando

Dimmi tu dove vai

Ti lascio un altro messaggio

Ma che te ne farai

Dimmelo quanto ti manco

Tu già lo sai

È colpa mia

Se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Lasciami stare nel tuo temporale se grandini

Tagliami il cuore se vuoi con un paio di forbici

Chiamo l’avvocato

E gli dico tutto

Che sono cambiata

Che sono distrutta

Da quando sei andato perché

Non ho capito un cazzo di te

Scusami non parliamone più

C’hai ragione tu

È colpa mia se adesso siamo in bilico

Ma è colpa tua

Hai gli occhi che mi uccidono

Lo sai però

Mi fai sentire il brivido di stare bene

Di stare insieme

E non è una bugia di quelle che si dicono

Per nostalgia

O solo per sputare via il veleno

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Dimmi dimmi dimmi se ti va di fare tutto con me

Dimmi che rimani tutto quanto il weekend

Senza fare niente

Senza niente di che

Toglimi il respiro

Apnea

Ricordati com’ero

Che tanto è tutto vero

Non mi piace niente ma tu mi togli il respiro

Apnea

Con il testo di “Apnea” la cantante Emma vuole raccontare un sentimento che sente finalmente il bisogno di chiedere scusa (“È colpa mia se adesso siamo in bilico”), ma che si scopre ancora capace di togliere il respiro.

Emma sui social: Facebook, Instagram, Tiktok

Facebook – @Emma.Marrone

Tiktok – @realbrown

Instagram – @real_brown

Sito web – https://emmamarrone.net/