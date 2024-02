Sanremo 2024, tutto sul Festival: cantanti, orari, ospiti e come seguire la diretta

Il Festival della canzone italiana giunge alla 74esima edizione: curiosità, informazioni e aggiornamenti LIVE.

Il momento è arrivato: dal 6 al 10 febbraio gli amanti della canzone e della musica italiana potranno finalmente scoprire e giudicare i brani di Sanremo 2024. Come di consueto, il Festival andrà in onda dalle ore 20.30: si inizierà con il PrimaFestival, condotto da Paola e Chiara, e si proseguirà con la gara dal palco dell’Ariston. Le serate sono cinque, i cantanti in gara 30: il nome del vincitore di Sanremo 2024 si conoscerà alla fine dell’ultima, sabato 10 febbraio.

Come già annunciato, quest’anno il Festival di Sanremo va in onda da martedì 6 a sabato 10 febbraio. L’Eurovision Song Contest, che vedrà la partecipazione del vincitore della kermesse, sarà a maggio.

A che ora inizia il Festival di Sanremo?

Il PrimaFestival inizia alle ore 20.30, mentre la gara vera e propria del Festival di Sanremo inizia intorno alle 20.40.

A che ora finisce il Festival di Sanremo?

Difficile prevedere l’orario di fine di Sanremo. Spesso e volentieri, infatti, tra musica, monologhi e “imprevisti” si va avanti fino a oltre l’1 di notte. Indicativamente, però, il DopoFestival (titolo: VivaRai2… Viva Sanremo!) va in onda dall’1.30 alle 2.25, quindi per quell’ora il Festival dovrebbe già essere finito.

PrimaFestival e DopoFestival con Paola e Chiara e Fiorello

PrimaFestival, chi sono le sorelle Paola e Chiara?

A condurre il PrimaFestival di Sanremo 2024 sono le sorelle Paola e Chiara. In molti le ricordano sicuramente per le hit dei primi anni 2000 (“Vamos a bailar” e “Festival”, giusto per citarne due storiche), ma anche per il successo ottenuto proprio a Sanremo 2023 con “Furore“. Un brano che ha segnato il ritorno sulla scena musicale delle due sorelle, icone degli anni 2000.

Alcune curiosità sulle sorelle Iezzi? Sono nate rispettivamente il 30 marzo 1974 (Paola) e il 27 febbraio 1973 (Chiara) e quindi hanno rispettivamente quasi 49 e 50 anni. Chiara è stata sposata, ma il suo matrimonio è finito; Paola, invece, è da anni fidanzata con il regista e fotografo Paolo Santambrogio. Nessuna delle due ha figli.

Paola e Chiara hanno mai vinto al Festival di Sanremo?

Sì, Paola e Chiara hanno avuto la loro vittoria a Sanremo: nell’edizione del 1997 del Festival, infatti, hanno vinto nella categoria “Nuove Proposte”. Meno fortunata – ma solo in termini di classifica – l’edizione di Sanremo del 2023: le sorelle Iezzi sono tornate alla ribalta con “Furore“, ottenendo un discreto 17esimo posto ma un successo incredibile in termini radiofonici e di streaming.

Il DopoFestival

A condurre il DopoFestival di Sanremo 2024 (Viva Rai2!…Viva Sanremo!), in onda su Rai 1 dall’1.30 di notte circa nelle prime quattro sere del Festival, sono Fiorello e Fabrizio Biggio, con la partecipazione di Alessia Marcuzzi.

Fiorello a Sanremo

La storia di Fiorello con il Festival di Sanremo è piuttosto particolare. Nel 1990 seguiva in diretta il Festival come inviato radio quando ricevette la terribile notizia della morte improvvisa del padre: un infarto. Per anni il rapporto del conduttore con Sanremo, quindi, sarà contrastante. Nel 1995, Fiorello torna a Sanremo come cantante con il brano “Finalmente tu” e ottiene il quinto posto. Più volte è stato ospite, ma anche conduttore – negli ultimi anni – al fianco di Amadeus nelle edizioni del 2020 e del 2021.

Conduttore e ospiti

Il conduttore di Sanremo 2024 è Amadeus, che svolge anche il ruolo di direttore artistico: per lui è il quinto anno consecutivo. Il “re” indiscusso del Festival, dal 2020 in poi, è stato lui. Ad affiancarlo, ospiti e co-conduttori.

Ospiti e co-conduttori, prima serata del Festival di Sanremo

Nella prima serata di Sanremo 2024 a condurre sarà Amadeus, assieme a Marco Mengoni. Il vincitore dell’edizione del 2023 con “Due vite” tornerà sul palco dell’Ariston ma in veste di presentatore. Gli ospiti previsti sono Tedua (in collegamento dalla Costa Smeralda), Lazza (in collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo), il team di “Viva Rai2!”, speciale Sanremo, cioè Fiorello, Fabrizio Biggio e Alessia Marcuzzi), Edoardo Leo (che presenterà la fiction “Il clandestino” e Daniela Di Maggio, madre del musicista Gigiò Cutolo, ucciso a Napoli.

Presente alla prima serata di Sanremo 2024 anche la Fanfara del quarto reggimento a cavallo dei carabinieri con “La fedelissima”.

Seconda serata

La co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2024 sarà la cantante Giorgia. Tra gli ospiti Giovanni Allevi, Bob Sinclar (in collegamento dalla Costa Smeralda), il team di Viva Rai2!, John Travolta e il cast di “Mare Fuori“, fiction di grande successo giunta alla quarta stagione.

Terza Serata

Co-conduttrice: Teresa Mannino

Questi gli ospiti della terza serata di Sanremo 2024: il team di Viva Rai2!, Paola e Chiara (dal Suzuki Stage), Bresh (dalla Costa Smeralda), Eros Ramazzotti e… la star internazionale Russel Crowe.

Quarta Serata

A condurre la serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2024 assieme ad Amadeus sarà la showgirl, cantante e ballerina Lorella Cuccarini. La docente di “Amici”, quindi, parteciperà al Festival della musica italiana come presentatrice. Ospiti della serata, oltre ai cantanti scelti per i duetti, Arisa e Gigi D’Agostino, oltre agli immancabili amici del DopoFestival.

Finale di Sanremo 2024, ospiti e conduttori

Il co-conduttore della serata finale del Festival di Sanremo 2024 sarà Fiorello, immancabile amico e collega di Amadeus. Tra gli ospiti, il ballerino di fama internazionale Roberto Bolle e la storica vincitrice di Sanremo Gigliola Cinquetti con il brano “Non ho l’età”. Presenti anche Tedua (in collegamento dalla Costa Smeralda) e – dopo il successo a Sanremo 2023 – Tananai (dal Suzuki Stage).

Sanremo 2024, cantanti e titoli canzoni in gara

I cantanti e i brani in gara di Sanremo 2024 sono:

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

– “Fino a qui” Alfa – “Vai!”

– “Vai!” Angelina Mango – “La noia”

– “La noia” Annalisa – “Sinceramente”

– “Sinceramente” BigMama – “La rabbia non ti basta”

– “La rabbia non ti basta” Bnkr44 – “Governo Punk”

– “Governo Punk” Clara – “Diamanti grezzi”

– “Diamanti grezzi” Dargen D’Amico – “Onda alta”

– “Onda alta” Diodato – “Ti muovi”

– “Ti muovi” Emma – “Apnea”

– “Apnea” Fiorella Mannoia – “Mariposa”

– “Mariposa” Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

– “Il cielo non ci vuole” Gazzelle – “Tutto qui”

– “Tutto qui” Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

– “I p’ me, tu p’ te” Ghali – “Casa mia”

– “Casa mia” Il Tre – “Fragili”

– “Fragili” Il Volo – “Capolavoro”

– “Capolavoro” Irama – “Tu no”

– “Tu no” La Sad – “Autodistruttivo”

– “Autodistruttivo” Loredana Berté – “Pazza”

– “Pazza” Mahmood – “Tuta gold”

– “Tuta gold” Maninni – “Spettacolare”

– “Spettacolare” Mr.Rain – “Due altalene”

– “Due altalene” Negramaro – “Ricominciamo tutto”

– “Ricominciamo tutto” Renga e Nek – “Pazzo di te”

– “Pazzo di te” Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

– “Ma non tutta la vita” Rose Villain – “Click boom!”

– “Click boom!” Sangiovanni – “Finiscimi”

– “Finiscimi” Santi Francesi – “L’amore in bocca”

– “L’amore in bocca” The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Curiosità e domande su Sanremo

In che anno è stato il primo Festival di Sanremo?

Il Festival di Sanremo giunge alla 74esima edizione nel 2024. La prima edizione di Sanremo, vinta da Nina Pizzi con “Grazie dei Fiori”, risale al 1951.

Chi ha condotto per la prima volta il Festival?

Il primo a presentare Sanremo è stato Nunzio Filogamo. I conduttori che hanno “collezionato” più edizioni di Sanremo da presentatori, invece, sono: Mike Bongiorno, Pippo Baudo e… Amadeus, proprio il conduttore del Festival nel 2024.

Il primo vincitore di Sanremo

Fu Nilla Pizzi a vincere per la prima volta a Sanremo. Ad aver riportato più vittorie negli anni, invece, sono due cantanti simbolo della musica italiana: Claudio Villa e Domenico Modugno, con quattro vittorie ciascuno.

I casi recenti più curiosi: da Mahmood e Blanco a Bugo e Morgan

Sanremo 2024 riserverà senza ombra di dubbio grandissime sorprese. Negli ultimi anni non si può dire certo che siano mancate le sorprese al Festival. Nel 2020, il verso cambiato da Morgan nella canzone “Sincero” e la successiva lite. Poi la clamorosa vittoria di Mahmood e Blanco con “Brividi” e i successivi rumors su flirt e omosessualità dei due cantautori. E, infine, nell’edizione 2023 una serie di “imprevisti”, come il bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

Scaletta della prima serata di Sanremo 2024

Di seguito la scaletta di Sanremo 2024.

Questo l’ordine di uscita dei cantanti:

1 Clara

2 Sangiovanni

3 Fiorella Mannoia

4 La Sad

5 Irama

6 Ghali

7 Negramaro

8 Annalisa

9 Mahmood

10 Diodato

11 Loredana Bertè

12 Geolier

13 Alessandra Amoroso

14 The Kolors

15 Angelina Mango

16 Il Volo

17 BigMama

18 Ricchi e Poveri

19 Emma

20 Renga e Nek

21 Mr. Rain

22 Bnkr44

23 Gazzelle

24 Dargen D’Amico

25 Rose Villain

26 Santi Francesi

27 Fred De Palma

28 Maninni

29 Alfa

30 Il Tre

La seconda serata di Sanremo 2024

scaletta in aggiornamento

Conducono Amadeus e Giorgia. Atteso l’arrivo di John Travolta e del cast di “Mare Fuori”.

La terza serata del Festival

scaletta in aggiornamento

Conducono Amadeus e Teresa Mannino. Tra gli ospiti più attesi Russel Crowe.

Serata dei duetti e delle cover

scaletta in aggiornamento

Di seguito i duetti e le cover presentate in occasione della quarta serata di Sanremo 2024, condotta da Amadeus e Lorella Cuccarini.

Alessandra Amoroso con i BoomDaBash – Medley;

Alfa con Roberto Vecchioni – “Sogna ragazzo sogna”;

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma – “La rondine” di Mango;

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – “Sweet dreams (Are made of this)” degli Eurythmics;

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi – “Lady Marmalade” di Labelle;

Bnkr44 con Pino D’Angiò – “Ma quale idea” di Pino D’Angiò;

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – “Il cerchio della vita” di Ivana Spagna;

Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra – Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani”;

Diodato con Jack Savoretti – “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André;

Emma con Bresh – Medley di Tiziano Ferro;

Fiorellla Mannoia con Francesco Gabbani – “Che sia benedetta” e “Occidentali’s karma”;

Fred De Palma con gli Eiffel 65 – Medley degli Eiffel 65;

Gazzelle con Fulminacci – “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti;

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio – Medley dal titolo “Strade”;

Ghali con Ratchopper – Medley dal titolo “Italiano vero”;

Il Tre con Fabrizio Moro – Medley di Fabrizio Moro;

Il Volo con Stef Burns – “Who wants to live forever” dei Queen

Irama con Riccardo Cocciante – “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante;

La Sad con Donatella Rettore – “Lamette” di Donatella Rettore;

Loredana Bertè con Venerus – “Ragazzo mio” di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati;

Mahmood con i Tenores di Bitti – “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla;

Maninni con Ermal Meta – “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta;

Mr.Rain con i Gemelli Diversi – “Mary” dei Gemelli Diversi;

Negramaro con Malika Ayane – “La canzone del sole” di Lucio Battisti;

Renga e Nek – Medley dei loro successi;

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara – Medley;

Rose Villain con Gianna Nannini – Medley;

Sangiovanni con Aitana – Medley di “Farfalle” e “Mariposas” di Sangiovanni;

Santi Francesi con Skin – “Hallelujah” di Leonard Cohen;

The Kolors con Umberto Tozzi – Medley dei successi di Umberto Tozzi.

La finale di Sanremo 2024

scaletta in aggiornamento

Conducono Fiorello e Amadeus. I 30 cantanti in gara si esibiscono per l’ultima volta e a giudicarli sarà il pubblico a casa tramite televoto. Al termine delle votazioni, si farà una media con le serate precedenti. I primi 5 classificati si esibiranno nuovamente per decretare il vincitore.

Vincitore di Sanremo, chi decide e come si vota

Ogni sera il sistema di voto a Sanremo funziona in modo diverso. La prima sera non c’è televoto, ma vota esclusivamente la Sala stampa, TV e web. Al termine delle esibizioni, verrà stilata una classifica provvisoria. Nel corso della seconda e della terza serata, invece, votano la giuria delle radio (50%) e il pubblico tramite televoto (50%). A esprimere il voto nel corso della serata duetti-cover e la sera della finale sono sala stampa, TV e web (33%), giuria della radio (33%) e pubblico tramite televoto (34%). La novità del 2024 è la scomparsa della giuria demoscopica, sostituita da quella delle radio.

Sanremo 2024, come funziona il televoto

Il televoto influisce per il 34% sulla classifica finale del Festival di Sanremo. Si può votare tramite telefono fisso (numero 894.001) o mobile (SMS al numero 475.475.1) e a ogni concorrente corrisponde un codice. Tutti gli artisti saranno presenti ogni sera: i 15 che non si esibiranno nella seconda serata, infatti, presenteranno gli altri concorrenti e viceversa.

Chi ha vinto Sanremo nel 2023?

Il vincitore di Sanremo 2023 – con il brano “Due vite” – è stato Marco Mengoni, che torna nella prima serata di Sanremo 2024 in veste di co-conduttore al fianco di Amadeus.

Il FantaSanremo

Da qualche anno Sanremo è diventato popolare soprattutto tra i giovani grazie al FantaSanremo. Vuoi sapere di cosa si tratta e qual è il regolamento. Ecco un articolo di QdS.it sull’argomento.

Dove vedere Sanremo 2024: streaming e diretta

Sanremo 2024 è in diretta streaming mondiale su Rai 1 e Rai Play Come da tradizione, anche Rai Radio 2 sarà in diretta.

La kermesse anche su QdS.it

Segui i momenti più belli, le scalette e le curiosità sul Festival di Sanremo anche sul nostro sito.

