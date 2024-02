L’energia delle band a Sanremo 2024: Bnkr44 con “Governo Punk”, testo e significato

I giovani Bnkr44 ballano e ci fanno ballare dal palco dell'Ariston: ecco tutte le curiosità sul brano "Governo Punk".

Per la band Bnkr44, con il brano “Governo punk”, è la prima volta al Festival di Sanremo. Riconoscibilissimi con le loro voci tutte diverse, ma che si fondono benissimo insieme e uno stile certamente unico.

Ecco il testo, il significato e le curiosità su uno dei brani più particolari della 74esima edizione del Festival.

Bnkr44, testo e significato di “Governo Punk”

Dammi una città, un governo punk

Sono un Dio che ha una regina da salvare

(Sotto il temporale)

Dammi la metà di un cachet da star

Un’identità, ma da cui possa scappare

(Fammi vergognare)

Parliamo da soli in una notte di prigione

Con gli occhi spalancati e le labbra di silicone

Dammi un po’ di te, un pezzo dei Blur, un locale da spaccare

(Fammi vergognare)

(Perché) in giro non c’è niente di che

In provincia la nebbia è la stessa dal 2003

Scrivo dentro un garage

La mia testa è un collage

Di canzoni e momenti tristi

Ho finito le chance

Per chiederti se

Mi porti via da me

Via da me

Via da me

Dai miei incubi e dai miei vizi

(Un, due, tre, qua-)

C’è una novità, un governo punk

L’anno che verrà me ne vado un anno al mare

(Sotto il temporale)

Stamattina io mi lavo i denti col gin

Metto i soliti jeans

Sono un nomade in un attico chic

(Ma non abitavi a Beverly Hills?)

Ti pare

Parliamo d’amore in mezzo a una rivoluzione

Ti pettini i capelli con una calibro 9

Metti un altro film, un pezzo dei Queen

Metti che finisce male?

(Ma non ci pensare)

(Perché) in giro non c’è niente di che

In provincia la nebbia è la stessa dal 2003

Scrivo dentro un garage

La mia testa è un collage

Di canzoni e momenti tristi

Ho finito le chance

Per chiederti se

Mi porti via da me

Via da me

Via da me

Dai miei incubi e dai miei vizi

Governo punk

Questa città sembra una maledizione

Restiamo qua, fermi a guardare

Un tramonto in televisione

Governo punk

Questa città sembra una competizione

Restiamo qua, fermi a guardare La nostra generazione

(Un, due, tre, qua-)

Scrivo dentro un garage

La mia testa è un collage

Di canzoni e momenti tristi

Ho finito le chance

Per chiederti se

Mi porti via da me

Via da me

Via da me

Dai miei incubi e dai miei vizi

Il pezzo dei Bnkr44 “Governo punk” è una dichiarazione inequivocabile: l’obiettivo della band è, infatti, quello di raccontare chi sono e le realtà da cui provengono in maniera assolutamente anticonformista. Gli accostamenti strani e ironici, il mix di punk e pop creano un ritmo tutto particolare: ecco gli elementi distintivi del brano “Governo punk” dei Bnkr44.

Bnkr44 a Sanremo

Quella del 2024 è la prima partecipazione dei Bnkr44 a Sanremo nella categoria Big con il brano “Governo punk”, dopo aver vinto la categoria Giovani. I Bnkr44 hanno già calcato il palco dell’Ariston nel 2023 a fianco di Sethu, nella serata delle cover con il brano “Charlie fa surf”.

L’esibizione a Sanremo 2024

Tutti diversi, ma con una linea stilistica ben definita, i Bnkr44 calcano il palco di Sanremo 2024 cantando “Governo punk”. La loro energia è palpabile, si alternano al centro della scena e improvvisano una coreografia curiosa e simpatica, che riproporranno nelle serate successive.

Fonte foto: Instagram – bnkr44.