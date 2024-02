Da X-Factor al palco dell’Ariston, i Santi Francesi a Sanremo 2024 con “L’amore in bocca”

Il duo calca per la prima volta il palco del Teatro con "L'amore in bocca": ecco ciò che c'è da sapere sul brano.

Alessandro De Santis e Mario Francese, in arte i Santi Francesi, sono diventati famosi grazie alla loro partecipazione ad X-Factor e oggi calcheranno per la prima volta il palco di Sanremo 2024 con il brano “L’amore in bocca”.

Ecco il testo, il significato e le curiosità su uno dei brani più romantici della 74esima edizione del Festival.

Santi Francesi, testo e significato di “L’amore in bocca”

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La vita che mi togli

Passa dalle mani

Ma tu già lo sai

Che io non sarò mai

Un porto sicuro

In un mare calmo

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La rabbia tiene svegli

Tutti gli animali

Ti rivedrò in un quadro

In un ricordo vago

In un porto sicuro

In un mare stanco

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

E intanto la tua luce sorge

Forte

Brucia la mia pelle

A volte

Mi racconterai delle tue ombre

E poi mi ci nasconderò

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

(Mi hai lasciato con l’amore in bocca)

Lascerò i vestiti per strada

Ti sembrerà strano

Seguire un filo di lana

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Sono le ultime gocce di pioggia

“L’amore in bocca” dei Santi Francesi è un brano estremamente romantico e nostalgico. Non cercato, ma voluto il gioco di parole tra “amore” e “amaro”: quello rimasto dopo un incontro fugace, ma che fa già sognare il momento di poterlo rivivere.

Santi Francesi a Sanremo

Con la vincita nella sezione Giovani, i Santi Francesi partecipano per la prima volta a Sanremo 2024 con la canzone “L’amore in bocca”. Per la serata delle cover i Santi Francesi canteranno Hallelujah di Leonard Cohen con Skin.

L’esibizione a Sanremo 2024

L’esibizione dei Santi Francesi a Sanremo 2024 con “L’amore in bocca” è ricco di pathos. La comunicazione passa anche attraverso il look: curatissimo e “in palette”, dove i dettagli fanno la differenza, come gli iconici guanti in pelle.

Fonte foto: Instagram – santifrancesi.