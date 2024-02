I Negramaro a Sanremo con “Ricominciamo tutto”: info e carriera

Tutto quello che c'è da sapere su un gruppo musicale che ha fatto la storia della musica italiana

I Negramaro sono tra i grandi protagonisti 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ricominciamo tutto”. La loro carriera è ricca di successi e di hit che hanno fatto innamorare milioni di fan, dagli esordi nei primi anni Duemila ad oggi. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dei membri della band.

Chi sono i Negramaro

I Negramaro sono un gruppo pop rock italiano di grande successo. La band si è formata nel 2000 a Copertino, in provincia di Lecce ed è composta da: Giuliano Sangiorni, Emanuele “Lele” Spedicato, Ermanno Carlà, Andrea “Andro” Mariano, Andrea “Pupillo” De Rocco e Danilo Tasco.

Guliano Sangiorgi è nato il 24 gennaio del 1979, ha frequentato il liceo classico e in seguito la facoltà di Giurisprudenza. Il cantante ha poi abbandonato gli studi per seguire la sua passione più grande, quella della musica. Fonda così i Negramaro nel 2000, a poco più di vent’anni.

La carriera

Nel 2005 la band partecipa a Sanremo Giovani con “Mentre tutto scorre”. Nello stesso anno sono al Festivalbar con “Estate”, altro brano di grande successo. Da quel momento la loro carriera è una continua ascesa grazie a brani come “Solo 3 minuti”, “Nuvole e lenzuola”, “Parlami d’amore”, “Amore che torni”, Meraviglioso e tanti altri brani entrati di diritto a far parte della storia della musica italiana.

Negramaro a Sanremo 2024 con “Ricominciamo tutto”: Testo e significato

Quanto tempo ti manca per esser pronta?

Io sono sotto che ti aspetto,

Così ti porto al mare.

Quanto è passato dall’ultima volta

Che mi hai detto, sì, mi hai detto,

Che ti manca il sale

Che brucia le ferite?

E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca,

Eravamo ghiaccio che si scioglie in mezzo al nulla,

In mezzo a tutta quella neve:

Dio, com’eri bella?!

E ogni volta che sembra essere tutto perfetto,

C’è sempre un pezzo

Che ci manca

Anche sotto il tetto:

Non rifacciamo il letto!

E allora piove da quel buco sulle teste,

Sì, ma non fa niente.

Tanto si riparte:

Non so nemmeno dove.

Tu dici: “Andiamo ovunque, basta sia lontano dalla gente

E non fa niente, non fa niente…

Basta saper andare, andare, andare…

Chi se ne frega dove?!”.

Quanto è rimasto addosso di quella rincorsa

Che tu hai preso, sì, mi hai preso,

Solo per poi cantare:

“Discese e risalite”?

E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca,

Eravamo una canzone di Battisti all’alba,

Anche senza “bionde trecce”:

Dio, quanto sei bella?!

E allora piove da quel buco sulle teste,

Sì, ma non fa niente.

Tanto si riparte:

Non so nemmeno dove.

Tu dici: “Andiamo ovunque, basta sia lontano dalla gente

E non fa niente, non fa niente…

Basta saper andare, andare, andare…

Chi se ne frega dove?!”.

Ma a me importa solo di poter restare

Fermo sulle mie gambe, qui, ad aspettare.

E che sia al mare, che sia dove soffia il vento,

Non mi importa:

Ricominciamo tutto!

E chi se ne fotte di tutti quei sogni,

Di una canzone o uno stupido testo?!

Io, qui, ti aspetto!

Dici che poi ti trovo in un cassetto,

Intatto come quel sogno mai fatto?

Scendi, che ti aspetto:

Ricominciamo tutto!

Il brano “Ricominciamo tutto”, cantato dai Negramaro al Festival di Sanremo 2024 è “un atto di speranza”, perché “se si ha la voglia e la forza di ricominciare tutto, bisogna avere il coraggio di farlo puri, liberi da qualsiasi pregiudizio”.