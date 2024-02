Gazzelle a Sanremo 2024 con “Tutto qui”: Carriera, vita privata e origini del nome

Tutto quello che c'è da sapere sull'artista

Gazzelle è uno dei protagonisti indiscussi della 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tutto qui”. La sua è una carriera ricca di successi musicale che lo hanno condotto ad avere un grande seguito. La sua partecipazione a Sanremo e l’ennesima consacrazione di una grande carriera.

Chi è Gazzelle

Gazzelle (Flavio Bruno Pardini), 34 anni, è nato a Roma il 7 dicembre 1989. Le sue origini sono di però di Marsico Nuovo, in provincia di Potenza. Ha frequentato un liceo romano insieme a Umberto Violo (Wayne Santana) e Nicolò Rapisarda (Tony Effe), componenti del collettivo trap Dark Polo Gang.

Appasionato di musica, Gazzelle ha iniziato a suonare a livello amatoriale all’età di 22 anni in alcuni locali della capitale usando il proprio nome.

Perché si chiama Gazzelle

L’uso del nome d’arte è arrivato nel 2016 ed è la storpiatura del modello di scarpe Gazelle prodotte da Adidas.

Vita privata

Gazzelle ha una fidanzata che si chiama Ilaria Loriga. I due stanno insieme da un paio di anni. Lei è nota al mondo dello spettacolo poiché lavora come attrice. Ha infatti recitato nella serie tv Netflix Luna Park, nel 2021 e nella commedia Amleto è mio fratello insieme a Claudia Gerini e Nino Frassica, uscita al cinema ad agosto 2023.

Carriera

La sua carriera musicale è inzia nel 2016 con la pubblicazione del singolo Quella te, la sua prima canzone. Il brano ha anticipato il suo primo album intitolato Superbattito. Prima della pubblicazione dell’album, non aveva rivelato il proprio volto, pubblicando in rete solo alcune foto sfocate. Sono arrivati poi i singoli “Sayonara”, “Stelle filanti”, “Nero”, “Meglio” così e “Martelli”.

Nel 2018 ha pubblicato il suo secondo disco, intitolato Punk, anticipato dai singoli “Tutta la vita”, “Sopra” e “Scintille”.

Nel 2020 è uscita “Ora che ti guardo bene”, canzone scritta a casa durante il primo periodo di lockdown, i cui proventi sono stati devoluti all’Ospedale Spallanzani di Roma, per aiutare gli ammalati di Covid. Il 25 settembre dello stesso anno ha pubblicato il singolo “Destri”. Mentre il 10 novembre 2020 è uscito il singolo “Lacri-ma”, seguito due giorni dopo da “Scusa”.

Del 2021 esce il suo terzo album che contiene anche i singoli “Destri”, “Lacri-ma”, “Scusa”, e “Belva”, oltre ad una collaborazione nella traccia “Coltellata” con il rapper e produttore musicale Thasup. A giugno ha pubblicato “Tuttecose” in collaborazione con Mara Sattei. Mentre a novembre ha pubblicato il singolo “Fottuta canzone”. A novembre 2022 è uscito il singolo “Non lo dire a nessuno”. A marzo del 2023 è uscito il singolo “Idem” che fa poi parte del suo nuovo album “Dentro” uscito il 19 maggio. In totale Gazzelle ha fatto due tour musicali.

Gazzelle a Sanremo 2024 con “Tutto qui”

Lo so che sei stanca

Lo sono anche io

Sembriamo due panda

Amore mio

Ed ogni mattina ti svegli e pensi

“Boh, chissà com’è che oggi tutte a me”

Ma chiamami quando riatterri sul mondo perché

Mi stringo un po’ e sposto un po’ di me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

Lo sai che sei matta, lo sono anche io

Hai perso la calma appresso al mio

Cuore che tutte le notti fa

– Ah

E sai com’è mi sa che centri te

Ma chiamami quando ripasserai da casa mia

Che scendo un po’ o sali tu da me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

(da Roma Nord)

Perché perché perché perché ogni tanto è giusto stare anche così

Con il terrore sai di perdersi

E questa vita non impara mai

Ma domani domani domani potremmo anche ridere

O almeno sorridere

Tutto qui

Vorrei guardare il soffitto con te

Stesi sul letto col raffreddore

Chiudere gli occhi e vedere com’è

Chiudere gli occhi e vedere com’è

Gazzelle ha descritto il brano “Tutto qui” come “una canzone d’amore ambigua, aperta e sexy, da ascoltare con gli occhi chiusi per lasciarsi trasportare dal flusso di immagini un po’ surreali”.