Festival di Sanremo 2024: la scaletta della prima serata e l’ordine di uscita dei cantanti

Ecco la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2024: il co-conduttore, l'ordine delle canzoni e chi vota.

L’attesa per l’inizio di Sanremo 2024 è quasi finita: questa sera, martedì 6 febbraio, comincia il Festival della canzone italiana. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta dalle 20.40 su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo, anche conosciuta come “città dei fiori”. Ecco la scaletta della prima serata di Sanremo 2024 e l’ordine di uscita dei cantanti.

Ospiti della prima serata di Sanremo

Amadeus torna per la quinta volta come conduttore e direttore artistico dello spettacolo, anche se dalle sue dichiarazioni dovrebbe essere l’ultima.

Per la prima serata il co-conduttore sarà Marco Mengoni, che ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con il brano Due vite, a distanza di ben 11 anni dalla prima vittoria registrata sul palco dell’Ariston con il brano Essenziale, che lo rese celebre. Marco Mengoni e Amadeus accompagneranno il pubblico per tutta la sera, inaugurando l’inizio del Festival di Sanremo 2024 e presentando via via cantanti e ospiti.

Cantanti in gara

Quest’anno gli artisti in gara sono 30, di cui 27 big e 3 vincitori di Sanremo Giovani, tutti in gara per il prestigioso titolo di vincitore di Sanremo 2024, che gli darà anche la possibilità di gareggiare all’Eurovision Song Contest. Di seguito un articolo con tutti i concorrenti del Festival nell’edizione del 6-10 febbraio 2024.

Questi i brani in gara a Sanremo 2024.

Sanremo 2024, scaletta cantanti in gara.

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024 si esibiranno tutti i 30 artisti in gara: oggi sarà, quindi, possibile ascoltare tutti i brani inediti, distanziati tra loro dall’intervento degli ospiti e dalle battute della Gialappa’s Band.

Ecco chi sono i 30 cantanti che si esibiranno stasera e i titoli delle loro canzoni:

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Clara – “Diamanti grezzi”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu no”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Berté – “Pazza”

Mahmood – “Tuta gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr.Rain – “Due altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga-Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Scaletta della prima serata di Sanremo 2024: l’ordine di uscita dei cantanti

1 Clara

2 Sangiovanni

3 Fiorella Mannoia

4 La Sad

5 Irama

6 Ghali

7 Negramaro

8 Annalisa

9 Mahmood

10 Diodato

11 Loredana Bertè

12 Geolier

13 Alessandra Amoroso

14 The Kolors

15 Angelina Mango

16 Il Volo

17 BigMama

18 Ricchi e Poveri

19 Emma

20 Renga e Nek

21 Mr. Rain

22 Bnkr44

23 Gazzelle

24 Dargen D’Amico

25 Rose Villain

26 Santi Francesi

27 Fred De Palma

28 Maninni

29 Alfa

30 Il Tre

Come si vota?

Nella prima serata di Sanremo 2024 voterà solo la giuria della sala Stampa, Tv e Web. Il pubblico oggi non avrà la possibilità di votare, ma potrà godersi le esibizioni in serenità per poi esprimere le proprie preferenze con il Televoto a partire da domani.

Quest’anno la classifica completa si scoprirà soltanto durante la finale: prima la versione provvisoria e infine quella definitiva che decreterà il vincitore della 74^ edizione del Festival di Sanremo 2024. Al termine della prima serata, dunque, saranno rese note al pubblico solo le prime 5 posizioni in classifica.