Festival di Sanremo 2024: i concorrenti in gara dal 6 al 10 febbraio

Sono in tutto 30 i concorrenti di Sanremo 2024: 27 big e 3 giovani. Ecco quali sono i nomi degli artisti che si sfideranno all'Ariston.

Il Festival di Sanremo 2024 si terrà al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 e sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Trenta gli artisti in gara, 27 scelti e 3 vincitori di Sanremo Giovani, con 30 canzoni inedite. Ecco i concorrenti di Sanremo 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

I concorrenti di Sanremo 2024

I partecipanti alla categoria Giovani si sono sfidati il 19 dicembre 2023. Tre di loro, i primi classificati, hanno ottenuto un posto in gara tra i Big: Clara, i Santi Francesi e i Bnkr44. Quella stessa sera, Amadeus ha annunciato i titoli delle canzoni in gara. Ecco i concorrenti di Sanremo 2024 e le nuove hit in ordine alfabetico: