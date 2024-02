Diodato a Sanremo 2024: la delicatezza di “Ti muovi”, testo e significato

A quattro anni dalla vittoria della 70esima edizione, Diodato torna sul palco dell'Ariston con "Ti muovi".

Dopo la vittoria nel 2020 con “Fai rumore”, Diodato ritorna Sanremo 2024 con un brano lento e delicato dal titolo “Ti muovi”.

Ecco testo e significato della nuova canzone di Diodato, presentato alla 74esima edizione del Festival.

Diodato, testo e significato di “Ti muovi”

Cosa ci fai qui

Non vorrai mica deludermi

Hai sciolto le catene che abbiamo stretto insieme

Per tenerci lontani

E già mi parli così

Ma a cosa serve ora insistere

Me lo ricordo bene

Il nostro tempo insieme

Me lo ricordo

Ma anche se sai che è inutile

Anche se sai che è inutile

Tu ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Davvero è questo quel che vuoi

Un sorso di veleno e poi

Un altro gioco di parole

Un’altra dose di dolore

Ma ormai sei già nella tempesta

Non puoi pensare a ciò che resta

E vuoi toccare il fondo, andare a fondo, fino in fondo

E ancora ti muovi

Qui dentro ti muovi

Cerchi l’ultima parte di me

Che crede ancora che sia possibile

Che se poi mi trovi, tu ancora mi trovi

Forse un’ultima parte di me crede davvero che sia possibile

Se ancora ci sei,

Se in mezzo a tutto il resto ancora ci sei

Forse esiste una parte di me che spera ancora che sia possibile

Il brano “Ti muovi” di Diodato racconta i postumi di un amore finito: sentire ancora la persona che si è amata accanto, i ricordi, il pensiero costante di lei, un barlume di speranza. Come la maggior parte dei brani di Diodato, “Ti muovi” è una ballata toccante e coinvolgente, che con delicatezza esplora i sentimenti dell’essere umano: la sensazione di sentire una persona amata può manifestarsi in diversi modi, tutti che si muovono dentro di noi.

Diodato a Sanremo

Diodato festeggia i 10 anni dalla prima esibizione a Sanremo, nel 2014 con Babilonia, tra le Nuove proposte. Nel 2020 ha vinto la 70esima edizione del Festival con la ballata “Fai rumore” e oggi ritorna sul palco dell’Ariston con un brano altrettanto emozionante e trascinante dal titolo “Ti muovi”.

L’esibizione a Sanremo 2024

Come sempre, Diodato si presenta elegantissimo sul palco di Sanremo 2024: color block è la sua parola d’ordine. Total white il primo giorno, mette in risalto la purezza delle parole di “Ti muovi”, che scavano dentro l’animo umano e lo fanno comunque con delicatezza. Essenziale, garbato e discreto Diodato non ci delude mai!